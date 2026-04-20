Tipos de plásticos: desafios invisíveis e impactos no cotidiano

O PEAD (Polietileno de Alta Densidade) é encontrado em frascos de detergente, galões e tubos, sendo rígido e resistente a impactos. Sua durabilidade o torna útil em aplicações industriais e domésticas, mas também dificulta a degradação ambiental. A reciclagem é possível e conecta a redução de resíduos ao reaproveitamento em novos produtos. Foto: Tomas castelazo/Wikimédia Commons