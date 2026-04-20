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Economia

Tipos de plásticos: desafios invisíveis e impactos no cotidiano

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Redação Flipar
  • O PET (Polietileno Tereftalato) é amplamente usado em garrafas de bebidas e embalagens por ser leve, transparente e resistente. Sua reciclabilidade é alta, mas depende de sistemas eficientes de coleta e reaproveitamento. O descarte inadequado contribui para poluição plástica nos oceanos, conectando consumo cotidiano a impactos globais.
    O PET (Polietileno Tereftalato) é amplamente usado em garrafas de bebidas e embalagens por ser leve, transparente e resistente. Sua reciclabilidade é alta, mas depende de sistemas eficientes de coleta e reaproveitamento. O descarte inadequado contribui para poluição plástica nos oceanos, conectando consumo cotidiano a impactos globais. Foto: Pamela Spaugy/Wikimédia Commons
  • O PEAD (Polietileno de Alta Densidade) é encontrado em frascos de detergente, galões e tubos, sendo rígido e resistente a impactos. Sua durabilidade o torna útil em aplicações industriais e domésticas, mas também dificulta a degradação ambiental. A reciclagem é possível e conecta a redução de resíduos ao reaproveitamento em novos produtos.
    O PEAD (Polietileno de Alta Densidade) é encontrado em frascos de detergente, galões e tubos, sendo rígido e resistente a impactos. Sua durabilidade o torna útil em aplicações industriais e domésticas, mas também dificulta a degradação ambiental. A reciclagem é possível e conecta a redução de resíduos ao reaproveitamento em novos produtos. Foto: Tomas castelazo/Wikimédia Commons
  • O PVC (Policloreto de Vinila) é usado em tubos, cabos e revestimentos, destacando-se pela versatilidade e baixo custo. Contudo, sua produção e descarte liberam substâncias tóxicas, conectando saúde humana e meio ambiente. A reciclagem é limitada, tornando o debate sobre alternativas ainda mais urgente.
    O PVC (Policloreto de Vinila) é usado em tubos, cabos e revestimentos, destacando-se pela versatilidade e baixo custo. Contudo, sua produção e descarte liberam substâncias tóxicas, conectando saúde humana e meio ambiente. A reciclagem é limitada, tornando o debate sobre alternativas ainda mais urgente. Foto: Reprodução do Flickr Jennifer Mayer
  • O PEBD (Polietileno de Baixa Densidade) aparece em sacolas plásticas, filmes e embalagens flexíveis, sendo leve e maleável. Apesar de útil, sua baixa densidade dificulta a reciclagem eficiente, conectando consumo rápido a resíduos persistentes. O uso consciente e substituição por materiais biodegradáveis são caminhos discutidos.
    O PEBD (Polietileno de Baixa Densidade) aparece em sacolas plásticas, filmes e embalagens flexíveis, sendo leve e maleável. Apesar de útil, sua baixa densidade dificulta a reciclagem eficiente, conectando consumo rápido a resíduos persistentes. O uso consciente e substituição por materiais biodegradáveis são caminhos discutidos. Foto: Divulgação
  • O PP (Polipropileno) é usado em potes, tampas e fibras têxteis, sendo resistente ao calor e versátil. Sua reciclabilidade é razoável, mas ainda enfrenta barreiras logísticas, conectando inovação tecnológica à gestão de resíduos. O crescimento do uso em embalagens reforça a necessidade de soluções circulares.
    O PP (Polipropileno) é usado em potes, tampas e fibras têxteis, sendo resistente ao calor e versátil. Sua reciclabilidade é razoável, mas ainda enfrenta barreiras logísticas, conectando inovação tecnológica à gestão de resíduos. O crescimento do uso em embalagens reforça a necessidade de soluções circulares. Foto: Divulgação
  • O PS (Poliestireno) é encontrado em copos descartáveis e isopor, sendo leve e barato. Sua fragilidade e baixa reciclabilidade conectam conveniência imediata a problemas ambientais duradouros. A substituição por alternativas sustentáveis é cada vez mais debatida em políticas públicas.
    O PS (Poliestireno) é encontrado em copos descartáveis e isopor, sendo leve e barato. Sua fragilidade e baixa reciclabilidade conectam conveniência imediata a problemas ambientais duradouros. A substituição por alternativas sustentáveis é cada vez mais debatida em políticas públicas. Foto: Acdx/Wikimédia Commons
  • Esses plásticos de engenharia, como ABS e policarbonato, são usados em eletrônicos e automóveis pela resistência e desempenho. Sua produção conecta inovação tecnológica a maior impacto ambiental devido à complexidade de reciclagem. A busca por materiais avançados sustentáveis é um desafio crescente.
    Esses plásticos de engenharia, como ABS e policarbonato, são usados em eletrônicos e automóveis pela resistência e desempenho. Sua produção conecta inovação tecnológica a maior impacto ambiental devido à complexidade de reciclagem. A busca por materiais avançados sustentáveis é um desafio crescente. Foto: - Divulgação
  • Os bioplÃ¡sticos sÃ£o feitos de fontes renovÃ¡veis como milho ou cana, reduzindo dependÃªncia do petrÃ³leo. Apesar de prometerem menor impacto, sua biodegradabilidade varia e conecta expectativas verdes a realidades complexas. O debate sobre escalabilidade e eficiÃªncia Ã© central para o futuro.
    Os bioplÃ¡sticos sÃ£o feitos de fontes renovÃ¡veis como milho ou cana, reduzindo dependÃªncia do petrÃ³leo. Apesar de prometerem menor impacto, sua biodegradabilidade varia e conecta expectativas verdes a realidades complexas. O debate sobre escalabilidade e eficiÃªncia Ã© central para o futuro. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • Microplásticos são fragmentos menores que 5 milímetros, resultantes da degradação de plásticos maiores. Eles conectam descarte cotidiano à contaminação invisível de oceanos, solos e até alimentos. O impacto na saúde humana e ecossistemas é uma preocupação científica crescente.
    Microplásticos são fragmentos menores que 5 milímetros, resultantes da degradação de plásticos maiores. Eles conectam descarte cotidiano à contaminação invisível de oceanos, solos e até alimentos. O impacto na saúde humana e ecossistemas é uma preocupação científica crescente. Foto: Imagem Freepik
  • A reciclagem conecta consumo consciente à redução de resíduos, mas enfrenta barreiras como separação inadequada e baixa infraestrutura. Diferentes tipos de plásticos exigem processos específicos, tornando o sistema complexo. A educação ambiental e políticas públicas são fundamentais para ampliar resultados.
    A reciclagem conecta consumo consciente à redução de resíduos, mas enfrenta barreiras como separação inadequada e baixa infraestrutura. Diferentes tipos de plásticos exigem processos específicos, tornando o sistema complexo. A educação ambiental e políticas públicas são fundamentais para ampliar resultados. Foto: Divulgação
  • O futuro dos plásticos conecta inovação tecnológica à urgência ambiental, buscando materiais mais sustentáveis. Pesquisas avançam em plásticos biodegradáveis e sistemas circulares de reaproveitamento. A mudança depende de consumidores, empresas e governos atuando juntos para transformar hábitos e políticas.
    O futuro dos plásticos conecta inovação tecnológica à urgência ambiental, buscando materiais mais sustentáveis. Pesquisas avançam em plásticos biodegradáveis e sistemas circulares de reaproveitamento. A mudança depende de consumidores, empresas e governos atuando juntos para transformar hábitos e políticas. Foto: Imagem Freepik
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