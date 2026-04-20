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Conheça história, cultura, natureza e até mesmo os mistérios do Chile
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A Plaza de Armas é a principal praça da capital Santiago, com prédios históricos e grandes monumentos, como o do conquistador do Chile, Pedro Valdivia. É ponto obrigatório para você "turistar". Foto: Flickr/Gregory L Johnson
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A belíssima Catedral Metropolitana de Santiago compõe a paisagem da própria Plaza de Armas. Após cinco reconstruções por causa de incêndios e terremotos, o local é um convite à admiração da arte sacra e à meditação. Foto: Flickr/Steynard
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O Palacio de La Moneda, ainda em Santiago, é um dos prédios mais importantes da capital por ser a sede do governo chileno. Com a tradicional troca de guarda como atração, os turistas podem até agendar uma visita guiada pelo interior do palácio. Foto: Flickr/David D
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O Museu Histórico Nacional, em Santiago, é outro ponto obrigatório para os turistas que querem conhecer mais da cultura chilena. São 18 salas temáticas, que contam a história do país desde o período pré-colonial até a sanguinária ditadura militar. Foto: Divulgação/Governo do Chile
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Outro museu importante em Santiago é o de Arte Precolombino, com duas exposições permanentes bem legais: a "América Precolombina em el Arte", com peças da Mesoamérica, Caribe, Amazonas e Andes Central, e a "Chile Antes de Chile", relacionada aos povos originários de milhares de anos atrás. Foto: Flickr/Francisco Anzola
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Ainda para os amantes de museus, o Nacional de Belas Artes, em Santiago, é imperdível. Seu acervo tem mais de 5 mil peças de autores chilenos e estrangeiros de diferentes períodos da história da arte. Foto: Flickr/Azevedo Cunha
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Para os "aventureiros", o Cerro San Cristóbal - segundo ponto mais alto de Santiago - é um baita passeio. Um teleférico leva ao topo, onde fica o Santuário Imaculada Conceição. A vista da capital chilena tem a Cordilheira dos Andes emoldurando a paisagem. Foto: Flickr/Alejandra Lago
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Perto do Cerro San Cristobal, a Casa Museo La Chascona é atração por ter sido um dos lugares onde viveu o poeta chileno Pablo Neruda. Lá estão preservados ambientes originais, e o turista conta com áudio-guia em diversos idiomas sobre cada local. Foto: Flickr/Will Russell
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O Cerro Santa Lucía é outro ponto legal de Santiago. Subindo a pé, o turista observa monumentos que representam o estilo de vida da elite chilena no século XIX. E, lá no alto, a vista panorâmica da cidade e da Cordilheira compensam o esforço. Foto: Flickr/Francisco Anzola
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Uma das principais e mais belas áreas verdes da capital chilena, o Parque Araucano é bem cuidado, com belo jardim com rosas, espaço para piquenique, brinquedos para crianças, áreas para esporte, lanchonetes e restaurantes. Foto: Flickr/powershotiando
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Encerramos nossa passagem por Santiago passando pelo Mercado Central. Eleito o 5º melhor do mundo pela revista National Geographic, em 2012, o mercado é o local para comprar lembrancinhas, almoçar e aproveitar a oferta de pescados. Foto: Flickr/@Zarman2012
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A cerca de 100 km da capital, o Cajón del Maipo é um cânion na região metropolitana de Santiago. Sua principal paisagem é o Embalse el Yeso, um grande lago cercado pelos Andes, com tons de azul e verde, montanhas branquinhas (dependendo da estação da visita) ou com resquícios do inverno no cume. Foto: Flickr/Veronica H
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Em Valparaíso está localizada a Casa Museo La Sebastiana, do poeta Pablo Neruda, com vista privilegiada para o porto e para a cidade. Tem um rico acervo de mapas antigos, pinturas e relíquias da cultura chilena. Foto: Flickr/Marcos Carballo
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Já na famosa Viña del Mar, o turista pode tirar fotos no Relógio de Flores. Aos pés do Cerro Castillo e próximo à praia Caleta Abarca, o relógio foi inaugurado para a Copa do Mundo de 1962, fica florido o ano todo e funciona de verdade! Foto: Flickr/Parchen
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Ainda em Viña del Mar, o Museu Fonck tem um rico acervo com as culturas Rapa Nui, andina e do Chile continental, com objetos arqueológicos e etnográficos. Um Moai trazido diretamente da Ilha de Páscoa está na entrada do museu. Foto: Flickr/delorme rodrigues
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Já em El Quisco, fica a Casa Museo Isla Negra, também de Pablo Neruda, onde o poeta passou seus últimos dias de vida. Considerada a mais bela das três casas de Neruda, Isla Negra tem vista para o oceano de todos os pontos da residência. Foto: Solange Muñoz G/Wikimédia Commons
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Se seu negócio é neve, o Valle Nevado Ski Resort fica a 1h30 de Santiago e é a maior estação de ski e snowboard da América do Sul. Para chegar lá é preciso enfrentar 60 curvas montanha acima ou ir de teleférico, mas vale muito a pena. Foto: Flickr/Valle Nevado
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Ainda na neve, no caminho do Valle Nevado, existem as estações Farellones, La Parva e El Colorado, que proporcionam ao turista uma brincadeira mais leve na neve, com pistas menos radicais. Foto: Flickr/Blog CochaJoven
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Declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1995, o Parque Nacional Rapa Nui, na Ilha de Páscoa, é um dos mais lugares mágicos do mundo. Chega-se ao local em voo de 6h partindo de Santiago. Lá ficam mais de 800 estatuetas e grandes estátuas de pedra chamadas de Moai. Mistério sobre sua origem intriga. Foto: Imagem de LuisValiente por Pixabay
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E encerrando o passeio estÃ¡ o Deserto do Atacama, o mais alto e seco do mundo. Paisagens espetaculares, com vulcÃµes, salares, lagunas, formaÃ§Ãµes rochosas e um cÃ©u estrelado incomparÃ¡vel. Os passeios em San Pedro de Atacama contemplam Vale da Lua e Vale da Morte, Piedras Rojas, entre outros clÃ¡ssicos. Foto: Imagem de Julian Hacker por Pixabay