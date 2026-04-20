O que é o alcaçuz? Veja benefícios e como usar

Uma das formas mais populares de usar o alcaçuz é por meio do chá, preparado a partir da raiz da planta, que libera suas substâncias ativas na água quente. Outra forma comum são as cápsulas, que oferecem uma dosagem mais controlada e precisa, sendo geralmente indicadas para fins terapêuticos, especialmente quando há orientação de um profissional de saúde. Foto: Imagem gerada por I.A