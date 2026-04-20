Qual é a origem do Pisco?

Além das diferenças de produção, também existem diversas categorias da bebida. No Chile, há o pisco branco, o de guarda e o envelhecido, definidos principalmente pelo tempo de armazenamento. Já no Peru, as classificações incluem o pisco puro, feito com um único tipo de uva, o mosto verde e o acholado, que combina diferentes variedades. O fato é que, independentemente da origem, o pisco é uma bebida versátil e apreciada em várias partes do mundo, que pode ser consumida pura ou em coquetéis. Foto: Wikimedia Commons / Felipe Menanteau