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Peteca: do jogo indígena ancestral ao esporte moderno que atravessa gerações
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O registro mais antigo da peteca está ligado aos indígenas brasileiros, que a utilizavam em atividades coletivas. A palavra “peteca”, inclusive, vem do tupi e significa algo como “golpear com a mão”. A brincadeira fazia parte do cotidiano das aldeias e era vista como forma de exercício e socialização. Foto: divulgação Amazon
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Existem diferentes formas de brincar com a peteca, desde jogos informais até disputas com pontuação. Pode-se jogar em duplas, em roda ou individualmente, sempre com o objetivo de manter o objeto no ar. Essa versatilidade contribui para sua permanência ao longo dos anos. Foto: Sintegrity wikimedia commons
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Outro ponto importante é que a peteca é acessível a todas as idades. Crianças, jovens e adultos podem participar, adaptando a intensidade da brincadeira conforme o nível de habilidade. Além de divertida, ela estimula coordenação motora, reflexo e interação social, mantendo-se ?????? como prática recreativa e cultural. Foto: divulgação Play Hobbies