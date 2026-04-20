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Peteca: do jogo indígena ancestral ao esporte moderno que atravessa gerações

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Redação Flipar
  • O registro mais antigo da peteca está ligado aos indígenas brasileiros, que a utilizavam em atividades coletivas. A palavra “peteca”, inclusive, vem do tupi e significa algo como “golpear com a mão”. A brincadeira fazia parte do cotidiano das aldeias e era vista como forma de exercício e socialização.
    O registro mais antigo da peteca está ligado aos indígenas brasileiros, que a utilizavam em atividades coletivas. A palavra “peteca”, inclusive, vem do tupi e significa algo como “golpear com a mão”. A brincadeira fazia parte do cotidiano das aldeias e era vista como forma de exercício e socialização. Foto: divulgação Amazon
  • Existem diferentes formas de brincar com a peteca, desde jogos informais até disputas com pontuação. Pode-se jogar em duplas, em roda ou individualmente, sempre com o objetivo de manter o objeto no ar. Essa versatilidade contribui para sua permanência ao longo dos anos.
    Existem diferentes formas de brincar com a peteca, desde jogos informais até disputas com pontuação. Pode-se jogar em duplas, em roda ou individualmente, sempre com o objetivo de manter o objeto no ar. Essa versatilidade contribui para sua permanência ao longo dos anos. Foto: Sintegrity wikimedia commons
  • Outro ponto importante é que a peteca é acessível a todas as idades. Crianças, jovens e adultos podem participar, adaptando a intensidade da brincadeira conforme o nível de habilidade. Além de divertida, ela estimula coordenação motora, reflexo e interação social, mantendo-se ?????? como prática recreativa e cultural.
    Outro ponto importante é que a peteca é acessível a todas as idades. Crianças, jovens e adultos podem participar, adaptando a intensidade da brincadeira conforme o nível de habilidade. Além de divertida, ela estimula coordenação motora, reflexo e interação social, mantendo-se ?????? como prática recreativa e cultural. Foto: divulgação Play Hobbies
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