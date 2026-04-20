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Estilo de Vida

Lavanda: a planta perfumada que une beleza, aroma e bem-estar em um só cultivo

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Redação Flipar
  • Originária da região do Mediterrâneo, a lavanda se desenvolve naturalmente em áreas de clima seco, ensolarado e com solos bem drenados. Países como França, Espanha e Itália concentram grandes cultivos, especialmente em regiões rurais. Nessas áreas, extensos campos floridos também se tornaram atração turística, unindo produção agrícola e paisagens de forte apelo visual.
    Originária da região do Mediterrâneo, a lavanda se desenvolve naturalmente em áreas de clima seco, ensolarado e com solos bem drenados. Países como França, Espanha e Itália concentram grandes cultivos, especialmente em regiões rurais. Nessas áreas, extensos campos floridos também se tornaram atração turística, unindo produção agrícola e paisagens de forte apelo visual. Foto: Pixabay
  • Atualmente, a planta também é cultivada em várias partes do mundo, incluindo o Brasil. Ela se adapta bem a jardins e vasos, desde que receba bastante luz solar direta ao longo do dia e seja cultivada em solo bem drenado. Com esses cuidados, a lavanda pode se desenvolver de forma saudável mesmo fora de seu ambiente de origem.
    Atualmente, a planta também é cultivada em várias partes do mundo, incluindo o Brasil. Ela se adapta bem a jardins e vasos, desde que receba bastante luz solar direta ao longo do dia e seja cultivada em solo bem drenado. Com esses cuidados, a lavanda pode se desenvolver de forma saudável mesmo fora de seu ambiente de origem. Foto: Pixabay
  • Sua coloração mais comum é o tom lilás ou roxo, embora existam variedades em branco e até azuladas. As flores formam pequenos conjuntos ao longo de hastes finas e alongadas.
    Sua coloração mais comum é o tom lilás ou roxo, embora existam variedades em branco e até azuladas. As flores formam pequenos conjuntos ao longo de hastes finas e alongadas. Foto: Pixabay
  • O formato da lavanda é caracterizado por ramos estreitos e folhas alongadas, de tom verde-acinzentado. Seu aspecto leve e delicado contribui para o uso frequente na decoração de ambientes.
    O formato da lavanda é caracterizado por ramos estreitos e folhas alongadas, de tom verde-acinzentado. Seu aspecto leve e delicado contribui para o uso frequente na decoração de ambientes. Foto: Pixabay
  • A incidência da lavanda está ligada a climas mais secos, sendo menos comum em regiões muito úmidas. Ainda assim, com os cuidados certos, pode ser cultivada fora de seu habitat natural
    A incidência da lavanda está ligada a climas mais secos, sendo menos comum em regiões muito úmidas. Ainda assim, com os cuidados certos, pode ser cultivada fora de seu habitat natural Foto: Imagem de Jörg Prohaszka por Pixabay
  • O aroma é um dos principais atrativos da planta, sendo reconhecido por seu efeito calmante. Ele é amplamente utilizado em perfumes, óleos essenciais e produtos de aromaterapia.
    O aroma é um dos principais atrativos da planta, sendo reconhecido por seu efeito calmante. Ele é amplamente utilizado em perfumes, óleos essenciais e produtos de aromaterapia. Foto: Pixabay
  • Nos cuidados, a lavanda exige pouca água e prefere solos arenosos e bem drenados. O excesso de umidade pode prejudicar o desenvolvimento e favorecer o surgimento de fungos.
    Nos cuidados, a lavanda exige pouca água e prefere solos arenosos e bem drenados. O excesso de umidade pode prejudicar o desenvolvimento e favorecer o surgimento de fungos. Foto: Imagem de David Kooijman por Pixabay
  • A planta pode ser cultivada em casa, tanto em jardins quanto em vasos. É uma opção interessante para varandas e locais com boa incidência de sol direto.
    A planta pode ser cultivada em casa, tanto em jardins quanto em vasos. É uma opção interessante para varandas e locais com boa incidência de sol direto. Foto: Flickr Leon Wong
  • No aspecto visual, a lavanda traz leveza e sofisticação aos ambientes. Seu tom suave combina facilmente com diferentes estilos de decoração.
    No aspecto visual, a lavanda traz leveza e sofisticação aos ambientes. Seu tom suave combina facilmente com diferentes estilos de decoração. Foto: Pixabay
  • Entre os usos, destaca-se a produção de óleos essenciais e sachês aromáticos. Também é empregada em cosméticos e produtos de higiene pessoal.
    Entre os usos, destaca-se a produção de óleos essenciais e sachês aromáticos. Também é empregada em cosméticos e produtos de higiene pessoal. Foto: Imagem de FinjaM por Pixabay
  • Além disso, a lavanda pode ser utilizada em chás e preparações culinárias específicas, inclusive sorvetes. Seu sabor e aroma delicados aparecem em receitas doces e bebidas aromatizadas.
    Além disso, a lavanda pode ser utilizada em chás e preparações culinárias específicas, inclusive sorvetes. Seu sabor e aroma delicados aparecem em receitas doces e bebidas aromatizadas. Foto: reprodução/youtube
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