Animais
Por que o galo canta sempre no mesmo horário?
-
Isso acontece porque eles possuem um relógio biológico interno que regula seus horários, e entender esse comportamento ajuda a revelar aspectos importantes da natureza e da evolução dessas aves. O principal motivo para o canto do galo é a marcação de território. Ao cantar, ele emite um sinal sonoro claro para outros galos, indicando que aquele espaço já está ocupado. Um comportamento natural da espécie, que desenvolveu esse hábito quando vivia livre na floresta e usava o canto para competir por Foto: Reprodução/TV Gazeta
-
O canto também está diretamente relacionado à hierarquia entre os galos. Em um mesmo grupo, existe uma ordem bem definida, e o primeiro a cantar geralmente é o mais dominante. Esse comportamento reforça sua posição de liderança e demonstra força para os demais. Assim, o horário e a intensidade do canto não são apenas coincidência, mas fazem parte de uma dinâmica social bem estruturada. Foto: Reprodução
-
Aliás, os galos não dependem exclusivamente da luz solar para iniciar o canto, pois possuem um relógio interno que os desperta antes mesmo do amanhecer. Esse mecanismo faz com que eles cantem praticamente no mesmo horário todos os dias, mesmo em ambientes fechados ou com pouca variação de luz. Porém, eles também cantam ao longo do dia, mas ele chama mais atenção ao acontecer de manhã, quando não há outros barulhos e movimentos. Foto: Leonardo Jarro por Pexels
-
O canto também desempenha um papel importante na sobrevivência. Ao vocalizar, o galo demonstra que está ativo, saudável e atento, o que pode afastar possíveis predadores. Além disso, esse comportamento influencia o restante do grupo e funciona como um sinal de início das atividades diárias. Dessa forma, o canto ajuda a sincronizar o comportamento das outras aves no ambiente. Foto: Reprodução/Youtube
-
-
É daí que surge a expressão “cantar de galo”. Por exemplo, na oração “Ele não pode vir aqui na minha casa e cantar de galo.”, quer dizer que a pessoa quer mandar onde não tem autoridade. Em outros contextos, pode significar agir de maneira arrogante, se achar superior, contar vantagem, etc. Foto: Engin Akyurt por Pexels