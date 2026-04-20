Por que o galo canta sempre no mesmo horário?

Aliás, os galos não dependem exclusivamente da luz solar para iniciar o canto, pois possuem um relógio interno que os desperta antes mesmo do amanhecer. Esse mecanismo faz com que eles cantem praticamente no mesmo horário todos os dias, mesmo em ambientes fechados ou com pouca variação de luz. Porém, eles também cantam ao longo do dia, mas ele chama mais atenção ao acontecer de manhã, quando não há outros barulhos e movimentos. Foto: Leonardo Jarro por Pexels