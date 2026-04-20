Jennifer Garner fala sobre criar filhos com Ben Affleck após separação

Jennifer Garner e Affleck foram casados de 2005 a 2015 e tiveram três filhos juntos, Violet Anne, nascida em 2005, Seraphina, nascida em 2009, e Samuel, nascido em 2012. O término foi cercado por especulações, incluindo rumores de traição envolvendo uma babá, mas Garner já afirmou em outras ocasiões que essa não foi a causa da separação. Segundo ela, eles já estavam separados quando ela soube da traição. Depois do divórcio, os dois mantiveram uma relação de respeito e apoio. Garner, inclusive, a Foto: Gage Skidmore wikimedia commons