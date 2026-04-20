Entre areia e neve: os contrastes extremos das regiões desérticas e montanhosas do Irã

Região desértica de Tabas: Conhecida por sua beleza dramática e pelos oásis que surgem em meio à aridez, situa-se na borda do Dasht-e Kavir, um dos principais desertos do Irã. A cidade homônima funciona como ponto de partida para explorar cânions e formações rochosas. O cenário revela como a vida consegue se adaptar e prosperar mesmo em condições extremas. Foto: Klára Nováková wikimedia commons