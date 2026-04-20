Floresta Negra: veja a história por trás dessa curiosa região no coração da Alemanha

A Floresta Negra é, sem dúvidas, uma das regiões mais especiais da Alemanha e o coração verde desse país tão plural. Sua mistura de natureza exuberante, tradições seculares e costumes únicos cria uma experiência que vai além do turismo. Por isso, vale a pena conhecer cada vez mais sobre esse lugar inigualável e mergulhar em tudo o que ele representa para a cultura alemã e para o imaginário europeu. Foto: Reprodução do Flickr MHikeBike