Greta Garbo: a vida e a carreira da enigmática estrela da Era de Ouro de Hollywood

O primeiro filme americano de Garbo, "Laranjais em Flor", de 1926, no qual ela interpretou uma camponesa espanhola desesperada para se tornar uma estrela da ópera, foi um sucesso, e sua expressividade em filmes mudos levou a MGM a assinar um contrato de exclusividade com a atriz. Para a MGM, Garbo era o maior trunfo do estúdio. Seus três primeiros filmes representaram 13% dos lucros da empresa entre 1925 e 1926 e, nessa época, depois de uma disputa com o estúdio, conseguiu um novo contrato e com Foto: Divulgação