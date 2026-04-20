Andy Serkis, 62 anos: ator revolucionou a interpretação com captura de movimento no cinema

Em 2011, Andy Serkis fez a captura de movimentos do personagem Caesar, em "Planeta dos Macacos: A Origem". A atuação dele foi tão elogiada que muitos profissionais da indústria do cinema e críticos clamaram por uma indicação de Serkis ao Oscar. Serkis ainda interpretou Caesar novamente em "Planeta dos Macacos: O Confronto" (2014) e "Planeta dos Macacos: A Guerra" (2017). Foto: Divulgação