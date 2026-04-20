Chimarrão: mais que uma bebida, um ritual que expressa identidade e atravessa gerações

O chimarrão tem raízes indígenas, especialmente entre os povos guaranis, que já utilizavam a erva-mate em rituais e no dia a dia. Com a colonização, o costume se espalhou e ganhou novas formas de preparo. A presença dos jesuítas foi decisiva, pois adaptaram o consumo e ajudaram a consolidar a cultura contemporânea. Foto: Reprodução do Youtube Canal ErvateiraXimango