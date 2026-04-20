Fórmica: o laminado que virou sinônimo de praticidade e atravessa gerações em móveis e revestimentos

Além do uso em móveis, a fórmica também pode ser aplicada em painéis, divisórias e até superfícies verticais. Em ambientes comerciais, é comum em restaurantes e consultórios por sua resistência e facilidade de higienização. Outro ponto importante é a variedade de acabamentos, que vão do brilho intenso ao fosco mais discreto. Isso amplia ainda mais suas possibilidades de uso. Foto: Imagem gerada por i.a