20 de abril é Dia de Santa Rosa de Lima: veja santos peruanos de renome internacional

São João Macías João Macías nasceu na Espanha, em 1585, mas viveu grande parte de sua vida no Peru, onde se destacou por sua fé e dedicação religiosa. Assim como Martinho de Porres, ingressou na Ordem Dominicana como irmão leigo. Ficou conhecido por sua vida simples, pela oração constante e pelo atendimento aos pobres, especialmente na distribuição de alimentos. Sua atuação era marcada pela paciência e pela espiritualidade profunda. Foto: