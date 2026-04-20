O que é o arenito e como ele se forma?

Uma característica importante do arenito é sua porosidade, ou seja, a presença de espaços vazios entre os grãos, que faz com que ele possa ser um reservatório natural de água subterrânea, petróleo e gás natural. Além disso, o estudo do arenito e dos ambientes sedimentares em que ele se forma é fundamental para os geólogos, porque é possível reconstruir antigos cenários naturais, como desertos, rios, deltas e mares rasos, e se entender mudanças climáticas e geográficas ocorridas ao longo de milhõ Foto: Wikimedia Commons / Etan J. Tal