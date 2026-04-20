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O que é o arenito e como ele se forma?
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Assim, sua formação está diretamente ligada a processos naturais como erosão, transporte e deposição de sedimentos. Inicialmente, fragmentos de outras rochas são desgastados e carregados por agentes como água, vento ou gelo. Com o passar do tempo, esses materiais se acumulam em determinadas regiões e, sob pressão e ação química, dão origem ao arenito. Foto: Wikimedia Commons / Qfl247
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A composição principal dessa pedra inclui o quartzo, um mineral altamente resistente, embora ela também possa conter diversos outros minerais na sua estrutura, como feldspato, hematita e minerais de argila. Devido a essa variação, a cor da rocha muda bastante com tons que vão do amarelo e vermelho ao marrom e branco. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
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Na construção civil, o arenito é bastante usado para fazer revestimentos, fachadas, paisagismo e pavimentos devido a sua beleza rústica, resistência e preço mais acessível. Por outro lado, a principal desvantagem desse material envolve a sua extrema vulnerabilidade diante da poluição severa dos grandes centros urbanos. A chuva ácida dissolve os minerais que unem os grãos e, dessa forma, acelera o processo de desgaste estrutural das construções. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
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O Parque Estadual de Vila Velha, localizado no Paraná, abriga impressionantes esculturas naturais de arenita. Nessas formações, o desgaste provocado pelo vento desenhou formas curiosas, o que atrai milhares de pessoas do mundo inteiro que desejam observar essas belezas naturais de perto. Foto: Wikimedia Commons / Rafael Dias Nirvana
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Uma característica importante do arenito é sua porosidade, ou seja, a presença de espaços vazios entre os grãos, que faz com que ele possa ser um reservatório natural de água subterrânea, petróleo e gás natural. Além disso, o estudo do arenito e dos ambientes sedimentares em que ele se forma é fundamental para os geólogos, porque é possível reconstruir antigos cenários naturais, como desertos, rios, deltas e mares rasos, e se entender mudanças climáticas e geográficas ocorridas ao longo de milhõ Foto: Wikimedia Commons / Etan J. Tal