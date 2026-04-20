Celebridades e TV
Jonathan Joss: trajetória, carreira e a morte do ator de “Parks and Recreation”
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Nascido no dia 22 de dezembro de 1965, em San Antonio, em uma família com ascendência Comanche e Apache das Montanhas Brancas, seus pais eram proprietários e administravam um restaurante mexicano. Em relação à sua educação, Joss estudou na McCollum High School, onde se formou em 1984. Em seguida, ingressou na Texas State University–San Marcos, então chamada Southwest Texas State University, porém não concluiu o curso. Posteriormente, entrou na Our Lady of the Lake University, onde se formou em A Foto: Reprodução X
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Joss iniciou sua carreira de ator em 1994, com participações em filmes de diferentes gêneros, como “8 Segundos”, “A Substituta”, “Without Consent” e “Texas: Poder e Corrupção”. A partir daí, no restante da década, atuou em outros projetos, como “Da Morte Nascem os Heróis”, “Winnetous Rückkehr”, “Os Quase Heróis” e “Walker, Texas Ranger”. Um de seus primeiros papéis de destaque foi na minissérie “Comanche Moon”, na qual interpretou Kicking Wolf. A produção contou com nomes como Val Kilmer e Steve Foto: Reprodução Youtube
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Entre 2011 e 2015, ficou conhecido por interpretar o Chefe Ken Hotate na série “Parks and Recreation”, uma aclamada sitcom americana no estilo "falso documentário", acompanha o dia a dia do Departamento de Parques e Recreação na cidade fictícia de Pawnee, Indiana, protagonizada por Amy Poehler. Foto: Reprodução Youtube
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Um dos principais trabalhos de sua carreira foi como dublador ao dar voz ao personagem John Redcorn na animação “O Rei do Pedaço”. Joss deu voz ao personagem da 2ª à 13ª temporada da série animada depois de substituir o ator original Victor Aaron após sua morte em 1996. Além disso, também trabalhou como dublador em diversos jogos de videogame, como “The Walking Dead: Michonne”, “Dirty Bomb”, “Red Dead Redemption”, “Days Gone”, “Wasteland 3” e “Cyberpunk 2077”. Foto: Reprodução Youtube
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Sua filmografia também conta com outros títulos, como “Chuck Norris: O Homem da Lei”, “Pocahontas 2: Uma Jornada para o Novo Mundo”, “Christmas in the Clouds”, “Charmed: Jovens Bruxas”, “Sete Homens e um Destino”, “Férias da Família Johnson”, “Into the West”, “Testemunha Ocular”, “Friday Night Lights”, “O Traidor”, “Bravura Indômita”, “Os Mensageiros”, “Bridgewater”, “Harmony”, “Grow Up” e “Tulsa King”, entre outros. Foto: Reprodução Youtube
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Joss também se dedicou à música e se apresentou com a banda The Red Corn Band. O nome do grupo fazia referência direta ao personagem que dublava em “O Rei do Pedaço”. Além disso, sua atuação musical influenciou elementos criativos da própria animação. Foto: Reprodução Youtube
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Ele também lançou uma linha de temperos e condimentos para churrasco em 2011. Entre os produtos, estavam o “King of the Grill Massage Meat Rub”, um tempero para carne com pimentas, cebola, alho e outras especiarias, bem como o “King of the Dill”, voltado para frutas e vegetais. Foto: Parks and Recreation
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No dia 23 de janeiro de 2025, a casa de Joss, em San Antonio, foi destruída por um incêndio. A residência, que já havia sido vandalizada anteriormente, apresentava problemas elétricos; por isso, Joss e o marido precisaram se hospedar em um hotel. Além da casa, os dois cachorros do ator morreram no incêndio. Foto: Reprodução Youtube
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No dia 1º de junho de 2025, Joss e o marido foram chamados até a antiga residência para checar a correspondência. No local, ele se envolveu em uma briga com um vizinho e foi morto a tiros. O marido contou, posteriormente, que o ator salvou sua vida ao empurrá-lo e tirá-lo da linha de tiro no momento do ataque. Uma testemunha relatou ter ouvido três disparos e visto Joss com ferimentos no pescoço e no tronco. Ele foi declarado morto no local. Foto: Reprodução X
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Pouco antes de sua morte, Joss havia começado a gravar o revival de “O Rei do Pedaço”. Inclusive, horas antes do crime, publicou um vídeo no Instagram no qual caminhava por Austin e informava que havia gravado falas para quatro episódios da série. Esses episódios foram exibidos em agosto de 2025. Além disso, desenvolvia uma graphic novel de faroeste intitulada “Two Sides to Every Coin”. Foto: Divulgação
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O ator também enfrentava problemas com drogas. Um dia antes de sua morte, participou de um podcast e, ao ser questionado se estava sóbrio, respondeu: “Não. Eu já perdi tudo, minha casa pegou fogo. Não vou largar as drogas. Não vou largar a bebida. Elas são minhas amigas.” Além disso, revelou que havia passado um período em hospitais psiquiátricos. Foto: Reprodução X