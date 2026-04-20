Jonathan Joss: trajetória, carreira e a morte do ator de “Parks and Recreation”

No dia 1º de junho de 2025, Joss e o marido foram chamados até a antiga residência para checar a correspondência. No local, ele se envolveu em uma briga com um vizinho e foi morto a tiros. O marido contou, posteriormente, que o ator salvou sua vida ao empurrá-lo e tirá-lo da linha de tiro no momento do ataque. Uma testemunha relatou ter ouvido três disparos e visto Joss com ferimentos no pescoço e no tronco. Ele foi declarado morto no local. Foto: Reprodução X