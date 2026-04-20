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Utensílios de cozinha de melamina são seguros para usar?

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Redação Flipar
  • A melamina pode apresentar riscos à saúde dependendo da forma como é utilizada e por esse motivo é importante compreender suas características, aplicações e limitações. Conhecer os cuidados adequados no manuseio pode ajudar a evitar problemas e garantir um uso mais seguro no dia a dia. Então, é, basicamente, uma substância química alcalina composta majoritariamente por nitrogênio, e é muito usada na indústria para produzir plásticos, resinas e diversos tipos de materiais. Além dos utensílios de
    A melamina pode apresentar riscos à saúde dependendo da forma como é utilizada e por esse motivo é importante compreender suas características, aplicações e limitações. Conhecer os cuidados adequados no manuseio pode ajudar a evitar problemas e garantir um uso mais seguro no dia a dia. Então, é, basicamente, uma substância química alcalina composta majoritariamente por nitrogênio, e é muito usada na indústria para produzir plásticos, resinas e diversos tipos de materiais. Além dos utensílios de Foto: Wikimedia Commons / Vis M
  • Apesar de suas vantagens, o uso da melamina na cozinha exige atenção. Quando exposta a altas temperaturas ou a alimentos ácidos, essa substância pode liberar compostos tóxicos que representam riscos à saúde. Por isso, evite armazenar e servir vinagres, sucos de laranja, limão e molho de tomate nesses utensílios.
    Apesar de suas vantagens, o uso da melamina na cozinha exige atenção. Quando exposta a altas temperaturas ou a alimentos ácidos, essa substância pode liberar compostos tóxicos que representam riscos à saúde. Por isso, evite armazenar e servir vinagres, sucos de laranja, limão e molho de tomate nesses utensílios. Foto: Imagem de Spencer Wing por Pixabay
  • Caso ingerida, a melamina afeta principalmente os sistemas digestivo, respiratório e renal. Em casos mais graves, pode ocorrer o acúmulo da substância nos rins, o que pode levar à formação de cálculos renais e complicações mais sérias. Algumas pessoas também podem apresentar maior sensibilidade ao composto, o que aumenta o grau de gravidade.
    Caso ingerida, a melamina afeta principalmente os sistemas digestivo, respiratório e renal. Em casos mais graves, pode ocorrer o acúmulo da substância nos rins, o que pode levar à formação de cálculos renais e complicações mais sérias. Algumas pessoas também podem apresentar maior sensibilidade ao composto, o que aumenta o grau de gravidade. Foto: Divulgação
  • A limpeza correta dos utensílios de melamina também é um fator importante para sua conservação e segurança. Recomenda-se o uso de sabão neutro, esponjas maciase produtos abrasivos que danifiquem. Também é importante não utilizar água quente para enxaguar, já que o calor pode comprometer a estrutura do material, ou seja, use água fria.
    A limpeza correta dos utensílios de melamina também é um fator importante para sua conservação e segurança. Recomenda-se o uso de sabão neutro, esponjas maciase produtos abrasivos que danifiquem. Também é importante não utilizar água quente para enxaguar, já que o calor pode comprometer a estrutura do material, ou seja, use água fria. Foto: Divulgação
  • É recomendável, também, não levar os recipientes de melamina ao micro-ondas para esquentar alimentos, a não ser que exista um indicativo autorizando. Também, não os utilize para cozinhar. Dessa forma, a melhor maneira de utilizar as travessas e pratos de melamina apenas para empratamento de alimentos frios.
    É recomendável, também, não levar os recipientes de melamina ao micro-ondas para esquentar alimentos, a não ser que exista um indicativo autorizando. Também, não os utilize para cozinhar. Dessa forma, a melhor maneira de utilizar as travessas e pratos de melamina apenas para empratamento de alimentos frios. Foto: Imagem gerada por I.A
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