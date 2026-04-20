Utensílios de cozinha de melamina são seguros para usar?

A melamina pode apresentar riscos à saúde dependendo da forma como é utilizada e por esse motivo é importante compreender suas características, aplicações e limitações. Conhecer os cuidados adequados no manuseio pode ajudar a evitar problemas e garantir um uso mais seguro no dia a dia. Então, é, basicamente, uma substância química alcalina composta majoritariamente por nitrogênio, e é muito usada na indústria para produzir plásticos, resinas e diversos tipos de materiais. Além dos utensílios de Foto: Wikimedia Commons / Vis M