Uluru: o gigantesco monólito do coração da Austrália que une natureza imponente e significado cultural

Com cerca de 600 milhões de anos, Uluru já esteve submerso em um antigo leito marinho, o que explica parte de sua formação geológica. Hoje, ergue-se a cerca de 348 metros de altura acima do solo, embora a maior parte de sua estrutura permaneça escondida no subsolo, como um iceberg. Sua coloração vermelha intensa é resultado da oxidação do ferro presente na superfície da rocha, que reage com o ar ao longo do tempo. Foto: wilford peloquin -wikimedia commons