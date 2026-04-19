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Folhas das raízes são úteis e nutrem mais do que muitos alimentos; veja

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Redação Flipar
  • Essas folhas são comestíveis e podem enriquecer a alimentação cotidiana. Além disso, ajudam a reduzir o desperdício e ampliam as possibilidades culinárias de forma simples e econômica.
    Essas folhas são comestíveis e podem enriquecer a alimentação cotidiana. Além disso, ajudam a reduzir o desperdício e ampliam as possibilidades culinárias de forma simples e econômica. Foto: Pixabay
  • As folhas da beterraba estão entre as mais nutritivas. Elas concentram ferro, fibras, vitamina A e antioxidantes importantes para o organismo.
    As folhas da beterraba estão entre as mais nutritivas. Elas concentram ferro, fibras, vitamina A e antioxidantes importantes para o organismo. Foto: Pixabay
  • Esse conjunto de nutrientes contribui para a saúde do sangue e do sistema imunológico. Também favorece o bom funcionamento do intestino e a vitalidade do corpo.
    Esse conjunto de nutrientes contribui para a saúde do sangue e do sistema imunológico. Também favorece o bom funcionamento do intestino e a vitalidade do corpo. Foto: Pixabay
  • As folhas de nabo também se destacam pelo valor nutricional. São ricas em vitamina C, cálcio e compostos naturais que ajudam na defesa do organismo.
    As folhas de nabo também se destacam pelo valor nutricional. São ricas em vitamina C, cálcio e compostos naturais que ajudam na defesa do organismo. Foto: Pixabay
  • Seu consumo regular pode auxiliar na manutenção dos ossos e da imunidade. Quando bem preparadas, têm sabor suave e agradável.
    Seu consumo regular pode auxiliar na manutenção dos ossos e da imunidade. Quando bem preparadas, têm sabor suave e agradável. Foto: Pixabay
  • Já as folhas de cenoura contêm clorofila e minerais variados. Apesar de pouco usadas, podem ser aproveitadas em receitas simples do dia a dia.
    Já as folhas de cenoura contêm clorofila e minerais variados. Apesar de pouco usadas, podem ser aproveitadas em receitas simples do dia a dia. Foto: Pixabay
  • Elas funcionam bem em caldos, sopas e refogados leves. Assim, transformam-se em um ingrediente versátil e nutritivo para refeições variadas.
    Elas funcionam bem em caldos, sopas e refogados leves. Assim, transformam-se em um ingrediente versátil e nutritivo para refeições variadas. Foto: Pixabay
  • As folhas de rabanete também merecem atenção. Possuem fibras e antioxidantes que colaboram para a digestão e o equilíbrio alimentar.
    As folhas de rabanete também merecem atenção. Possuem fibras e antioxidantes que colaboram para a digestão e o equilíbrio alimentar. Foto: Benoît Prieur wikimedia commons
  • Podem ser picadas e adicionadas a omeletes, farofas e recheios. Dessa forma, agregam sabor e valor nutricional às refeições.
    Podem ser picadas e adicionadas a omeletes, farofas e recheios. Dessa forma, agregam sabor e valor nutricional às refeições. Foto: Ross Dunn wikimedia commons
  • Outro ponto importante é o aproveitamento integral dos alimentos. Utilizar folhas e talos reduz o desperdício doméstico e valoriza cada ingrediente comprado.
    Outro ponto importante é o aproveitamento integral dos alimentos. Utilizar folhas e talos reduz o desperdício doméstico e valoriza cada ingrediente comprado. Foto: Pixabay
  • Essa prática também favorece a economia na cozinha. Com criatividade, é possível ampliar o cardápio sem aumentar os gastos.
    Essa prática também favorece a economia na cozinha. Com criatividade, é possível ampliar o cardápio sem aumentar os gastos. Foto: Pixabay
  • Antes do consumo, é essencial lavar bem as folhas em água corrente. Retirar partes muito duras garante melhor textura nas preparações.
    Antes do consumo, é essencial lavar bem as folhas em água corrente. Retirar partes muito duras garante melhor textura nas preparações. Foto: Pixabay
  • Incluir essas folhas na alimentação é uma escolha saudável e sustentável. Além de nutritivas, elas revelam novos sabores e ampliam o uso dos alimentos.
    Incluir essas folhas na alimentação é uma escolha saudável e sustentável. Além de nutritivas, elas revelam novos sabores e ampliam o uso dos alimentos. Foto: Pixabay
  • Curiosamente a batata-doce também tem folhas na plantação,  mas nunca as vemos no mercado. Entretanto, essas folhas são comestíveis. Em vários países são consumidas refogadas ou em sopas, pois são nutritivas e ricas em fibras e vitaminas.
    Curiosamente a batata-doce também tem folhas na plantação,  mas nunca as vemos no mercado. Entretanto, essas folhas são comestíveis. Em vários países são consumidas refogadas ou em sopas, pois são nutritivas e ricas em fibras e vitaminas. Foto: Pixabay
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