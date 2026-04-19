Galeria
Países que têm monarquia na Europa, além do Reino Unido
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Reino Unido - A monarquia britânica existe desde o século IX e é constitucional desde 1688. O Reino Unido é formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. São cerca de 70 milhões de habitantes. Foto: Domínio publico. Reprodução YouTube Incrível
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O atual monarca é o Rei Charles III, enquanto o Primeiro-Ministro, atualmente Rishi Sunak, lidera o governo parlamentar. O monarca tem papel cerimonial, sendo símbolo de unidade nacional e chefe de Estado. Foto: Reprodução/Instagram
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Espanha - A monarquia espanhola foi restabelecida em 1975 após a ditadura de Franco e é constitucional. A Espanha tem 48 milhões de habitantes. Foto: AXP Photography Unsplash
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O atual rei é Felipe VI, enquanto o Primeiro-Ministro, hoje Pedro Sánchez, chefia o governo. O rei desempenha funções simbólicas e representa a unidade do país. Foto: - Divulgação/Casa de S.M. el Rey
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Suécia - A monarquia sueca é uma das mais antigas do mundo, datando do século X, e tornou-se constitucional em 1809. A Suécia tem 10,5 milhões de habitantes. Foto: Unif por Pixabay
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O atual monarca é o Rei Carl XVI Gustaf. O governo é liderado pelo Primeiro-Ministro, atualmente Ulf Kristersson, com o rei em funções puramente cerimoniais. Foto: - Linda Broström/Kungahuset
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Noruega - Desde 1905, a Noruega é uma monarquia constitucional. A Noruega tem 5,5 milhões de habitantes Foto: Max van den Oetelaar Unsplash
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O atual monarca é o Rei Harald V, enquanto o Primeiro-Ministro, atualmente Jonas Gahr Støre, lidera o governo parlamentar. O rei é símbolo de unidade e continuidade, com um papel não político. Foto: - Jørgen Gomnæs/The Royal Court
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Dinamarca - A monarquia dinamarquesa existe há mais de mil anos e é constitucional desde 1849. A Dinamarca tem 6 milhões de habitantes. Foto: John/Unsplash
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A atual monarca é a Rainha Margrethe II, enquanto o Primeiro-Ministro, atualmente Mette Frederiksen, chefia o governo. A rainha cumpre funções representativas e protocolares. Foto: - Divulgação Casa Real Dinamarquesa
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Bélgica - A monarquia belga foi instituída em 1831 e é constitucional. A Bélgica tem 12 milhões de habitantes. Foto: fdecomite/Wikimedia Commons
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O atual rei é Philippe, enquanto o governo é liderado pelo Primeiro-Ministro, hoje Alexander De Croo. O rei tem funções limitadas, mas simboliza a unidade nacional em um país com diferenças linguísticas e culturais. Foto: Quirinale.it wikimedia commons
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Holanda - A monarquia dos Países Baixos existe desde 1815 e é constitucional. A Holanda tem quase 18 milhões de habitantes. Foto: AgainErick/Wikimedia Commons
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O atual monarca é o Rei Willem-Alexander, enquanto o Primeiro-Ministro, atualmente Mark Rutte, lidera o governo. O rei atua em cerimônias e como representante simbólico da nação. Foto: - Divulgação/The Royal House of Netherlands/The Government Information Service (RVD)
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Luxemburgo - É um grão-ducado desde 1815, com uma monarquia constitucional. O país tem cerca de 700 mil habitantes. Foto: Jebulon/Wikimedia Commons
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O Grão-Duque é Henri, enquanto o Primeiro-Ministro, hoje Xavier Bettel, chefia o governo. O Grão-Duque tem papel cerimonial e sanciona formalmente as leis. Foto: claude piscitelli - wikimedia commons
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Mônaco - É uma monarquia constitucional desde 1911, embora a Casa Grimaldi governe desde o século XIII. O país tem apen 36 mil habitantes. Foto: Divulgação
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O atual príncipe soberano é Albert II, que exerce poderes executivos junto ao Conselho Nacional. O parlamento é liderado por um presidente eleito. Foto: ?????????? wikimedia commons
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Liechtenstein - A monarquia do Liechtenstein é uma das poucas absolutas da Europa, existindo desde 1719. O país tem cerca de 40 mil habitantes. Foto: Divulgação
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O príncipe reinante é Hans-Adam II, mas seu filho, Alois, assume muitas funções do dia a dia. Há um parlamento liderado por um primeiro-ministro, atualmente Daniel Risch. Foto: Presse- und Informationsamt, Vaduz wikimedia
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Andorra - Tem uma monarquia única, com dois copríncipes. Esse sistema data do século XIII, e os copríncipes têm funções majoritariamente cerimoniais. O país tem 80 mil habitantes Foto: Imagem de kirill_makes_pics por Pixabay
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Os coprÃncipes da atualidade sÃ£o o presidente da FranÃ§a, Emmanuel Macron, e o Bispo de Urgell, hoje Joan Enric Vives i SicÃlia. Foto: Flickr Faces Of The World
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