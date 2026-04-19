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Cigarro eletrônico pode ser mais nocivo que o cigarro comum

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Redação Flipar
  • Além disso, o portal oficial da União explica:
    Além disso, o portal oficial da União explica: "A fumaça do tabaco contém mais de 7 mil compostos e substâncias químicas e estudos indicam que, no mínimo, 69 delas provocam câncer". Foto: Alexas fotos pixabay
  • O uso de cigarro é uma preocupação mundial. Em 2024, por exemplo, o México ampliou a proibição do fumo em vários espaços públicos, incluindo praias e parques, e também vetou a publicidade de cigarros em qualquer meio de comunicação.
    O uso de cigarro é uma preocupação mundial. Em 2024, por exemplo, o México ampliou a proibição do fumo em vários espaços públicos, incluindo praias e parques, e também vetou a publicidade de cigarros em qualquer meio de comunicação. Foto: Tumisu pixabay
  • Foi mais um ato de repúdio ao cigarro, dentre tantos que vêm surgindo nos últimos anos, em escala planetária. A proibição de publicidade também inclui redes sociais, serviços de streaming,
    Foi mais um ato de repúdio ao cigarro, dentre tantos que vêm surgindo nos últimos anos, em escala planetária. A proibição de publicidade também inclui redes sociais, serviços de streaming, "influenciadores" ou qualquer outra forma de marketing digital. Uma das maiores preocupações é com o cigarro eletrônico. Foto: Imagem de Gerd Altmann por Pixabay
  • No Brasil, o uso de cigarros eletrônicos por adolescentes têm sido comum e preocupa. Reportagens alertam que o consumo ocorre, principalmente, em banheiros e quadras de colégios particulares.
    No Brasil, o uso de cigarros eletrônicos por adolescentes têm sido comum e preocupa. Reportagens alertam que o consumo ocorre, principalmente, em banheiros e quadras de colégios particulares. Foto: lindsayfox pixabay
  • Há, inclusive, relatos de venda de cigarro eletrônico, que é proibido no Brasil, por estudantes dentro de escolas. Mas esse tipo de cigarro causa a inalação de monóxido de carbono, alcatrão e outras substâncias prejudiciais ao organismo. Além disso, a nicotina é uma droga que causa vício e pode levar à morte.
    Há, inclusive, relatos de venda de cigarro eletrônico, que é proibido no Brasil, por estudantes dentro de escolas. Mas esse tipo de cigarro causa a inalação de monóxido de carbono, alcatrão e outras substâncias prejudiciais ao organismo. Além disso, a nicotina é uma droga que causa vício e pode levar à morte. Foto:
  • O cigarro eletrônico funciona por meio de uma bateria que esquenta um líquido formado por água, aromatizante, nicotina, glicerina e propilenoglicol.
    O cigarro eletrônico funciona por meio de uma bateria que esquenta um líquido formado por água, aromatizante, nicotina, glicerina e propilenoglicol. Foto: lindsayfoz pixabay
  • Tragado pela boca, ele cria uma fumaça branca que pode ser inodora ou até ter cheiro, mas que rapidamente se dissipa no ar.
    Tragado pela boca, ele cria uma fumaça branca que pode ser inodora ou até ter cheiro, mas que rapidamente se dissipa no ar. Foto: sarahjohnson1 pixabay
  • De acordo com o Ministério da Saúde, os principais riscos do consumo do cigarro eletrônico são o surgimento de câncer, doenças respiratórias e cardiovasculares, como enfarte e hipertensão arterial.
    De acordo com o Ministério da Saúde, os principais riscos do consumo do cigarro eletrônico são o surgimento de câncer, doenças respiratórias e cardiovasculares, como enfarte e hipertensão arterial. Foto: Joedson Alves/Agência Brasil
  • Há, ainda, a possibilidade de contrair ao risco da doença pulmonar chamada Evali, sigla em inglês para lesão pulmonar associada ao uso de produtos de cigarro eletrônico ou vaping.
    Há, ainda, a possibilidade de contrair ao risco da doença pulmonar chamada Evali, sigla em inglês para lesão pulmonar associada ao uso de produtos de cigarro eletrônico ou vaping. Foto: Joedson Alves/Agência Brasil
  • Segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), os principais sintomas são tosse, dor torácica e dispneia, além de dor abdominal, náuseas, vômitos, diarreia, febre, calafrios e perda de peso.
    Segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), os principais sintomas são tosse, dor torácica e dispneia, além de dor abdominal, náuseas, vômitos, diarreia, febre, calafrios e perda de peso. Foto: Divulgação Ministério da Saúde
  • Chamado de vape ou pod, ele se parece com um pendrive. Custa numa faixa média entre R$ 60 e R$ 680. A venda é proibida no Brasil, mas ele é facilmente encontrado.
    Chamado de vape ou pod, ele se parece com um pendrive. Custa numa faixa média entre R$ 60 e R$ 680. A venda é proibida no Brasil, mas ele é facilmente encontrado. Foto: haiberliu pixabay
  • O cigarro eletrônico, assim como o comum, vicia, causa danos aos pulmões e é cancerígeno. E ainda afeta quem está ao redor.
    O cigarro eletrônico, assim como o comum, vicia, causa danos aos pulmões e é cancerígeno. E ainda afeta quem está ao redor. Foto: eciglick.co.uk wikimedia commons
  • Professores acreditam que os alunos usam o cigarro eletrônico como meio de afirmação entre os colegas. Alguns não têm noção do perigo. Outros sabem que o cigarro é tóxico.
    Professores acreditam que os alunos usam o cigarro eletrônico como meio de afirmação entre os colegas. Alguns não têm noção do perigo. Outros sabem que o cigarro é tóxico. Foto: divulgação sinagências
  • O Ministério da Saúde informa que Interessados em interromper o vício devem procurar a unidade de saúde mais próxima de casa ou do trabalho. O tratamento é feito por meio de encontros individuais ou em grupo com uma equipe da Estratégia Saúde da Família.
    O Ministério da Saúde informa que Interessados em interromper o vício devem procurar a unidade de saúde mais próxima de casa ou do trabalho. O tratamento é feito por meio de encontros individuais ou em grupo com uma equipe da Estratégia Saúde da Família. Foto: Imagem de Horst Winkler por Pixabay
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