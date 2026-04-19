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Benefícios para o corpo e para o meio ambiente: fruta pouco conhecida da Mata Atlântica, uvaia tem até 4 vezes mais vitamina C que a laranja
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A uvaia é uma fruta nativa da Mata Atlântica que vem despertando cada vez mais interesse por seu valor nutricional e por sua relevância ambiental no Brasil, especialmente nas regiões Sul e Sudeste. Foto: Reprodução do Flickr Edson Bueno de Camargo
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Nos últimos anos, o aumento da procura por alimentos naturais e iniciativas de recuperação de áreas degradadas contribuiu para ampliar sua visibilidade entre produtores rurais, pesquisadores e ambientalistas. Foto: Reprodução do Flickr André Benedito
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Além de seu potencial alimentar, a espécie desempenha papel importante na recomposição de ecossistemas, já que seus frutos atraem aves e pequenos animais, favorecendo a circulação de sementes e o equilíbrio da fauna local. Foto: Reprodução do Youtube Canal Vamos falar das flores
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Por essa razão, o cultivo da uvaia é frequentemente incentivado em projetos de reflorestamento e em áreas de preservação permanente, onde contribui para a recuperação de habitats naturais degradados. Foto: Reprodução do Flickr Porã Artes
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A árvore que produz a fruta, conhecida como uvaieira, pode alcançar entre 6 e 13 metros de altura e apresenta flores brancas ornamentais que também valorizam paisagens urbanas e rurais. Foto: Reprodução do Youtube Canal Vamos falar das flores
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Seu tronco pode chegar a ter 50 centímetros de diâmetro, embora a madeira tenha uso restrito e de caráter local, o que reforça a importância maior da espécie pela produção dos frutos e pelo impacto positivo sobre o meio ambiente. Foto: Divulgação/Thiago Fernandes
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A frutificação acontece entre setembro e janeiro, período em que a uvaia pode ser encontrada fresca com maior facilidade. Quando madura, ela apresenta coloração amarela intensa, formato arredondado e casca fina com leve textura aveludada. Foto: Reprodução do Instagram @ricardo__cardim
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A uvaia brilha por suas propriedades funcionais, chegando a concentrar nÃveis de vitamina C quatro vezes superiores aos da laranja. AlÃ©m disso, a presenÃ§a de carotenoides e antioxidantes faz desta fruta uma aliada poderosa no combate ao envelhecimento celular e na prevenÃ§Ã£o de patologias cardÃacas. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal Vamos falar das flores
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Seu sabor concentra uma acidez acentuada que direciona seu uso preferencialmente para a elaboração de derivados como licores, geleias, sorvetes e compotas artesanais, superando a barreira da oxidação rápida que o consumo in natura impõe. Foto: Reprodução do Instagram @casa.planta
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Tradicionalmente, a fruta também é associada a propriedades digestivas e pode colaborar no controle do colesterol e da pressão arterial, reforçando seu valor dentro de uma alimentação equilibrada. Foto: Reprodução do Youtube Canal IFSC
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Além dos benefícios à saúde, o cultivo da uvaia contribui para reduzir a dependência de espécies exóticas em projetos ambientais e ainda pode gerar oportunidades econômicas para pequenos produtores. Foto: Domínio Público