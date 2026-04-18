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Sêmola sem mistério: entenda o que é e conheça os principais tipos usados na cozinha

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Redação Flipar
  • A versão mais conhecida é a de trigo, especialmente do tipo duro, chamado durum. Ela é muito usada na produção de massas, pois garante firmeza e boa textura após o cozimento. Também aparece em preparos como cuscuz e alguns tipos de pão.
    A versão mais conhecida é a de trigo, especialmente do tipo duro, chamado durum. Ela é muito usada na produção de massas, pois garante firmeza e boa textura após o cozimento. Também aparece em preparos como cuscuz e alguns tipos de pão. Foto: Imagem gerada por i.a
  • A sêmola de milho é bastante comum, embora muitas vezes receba outros nomes, como fubá mais grosso. Sua textura granulada é ideal para receitas como polenta e alguns pratos tradicionais. Ela tem sabor suave e cor amarelada característica.
    A sêmola de milho é bastante comum, embora muitas vezes receba outros nomes, como fubá mais grosso. Sua textura granulada é ideal para receitas como polenta e alguns pratos tradicionais. Ela tem sabor suave e cor amarelada característica. Foto: Popo le Chien wikimedia commons
  • Menos popular, a sêmola de arroz é usada em algumas culinárias específicas e em preparos sem glúten. Sua textura leve e cor clara a tornam adequada para receitas delicadas. Também pode aparecer em sobremesas e massas alternativas.
    Menos popular, a sêmola de arroz é usada em algumas culinárias específicas e em preparos sem glúten. Sua textura leve e cor clara a tornam adequada para receitas delicadas. Também pode aparecer em sobremesas e massas alternativas. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Além das mais conhecidas, há sêmolas feitas de outros cereais, como cevada e trigo-sarraceno. Essas versões são menos comuns, mas ampliam as possibilidades culinárias. Cada uma apresenta características próprias de sabor e textura.
    Além das mais conhecidas, há sêmolas feitas de outros cereais, como cevada e trigo-sarraceno. Essas versões são menos comuns, mas ampliam as possibilidades culinárias. Cada uma apresenta características próprias de sabor e textura. Foto: Pixabay
  • O que define a sêmola não é apenas o ingrediente, mas o tipo de moagem. Em todos os casos, ela mantém uma textura mais grossa do que a farinha tradicional. Essa característica é essencial para dar estrutura e consistência aos pratos.
    O que define a sêmola não é apenas o ingrediente, mas o tipo de moagem. Em todos os casos, ela mantém uma textura mais grossa do que a farinha tradicional. Essa característica é essencial para dar estrutura e consistência aos pratos. Foto: Imagem gerada por i.a
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