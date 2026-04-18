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Mamífero mais raro do planeta vive em ilha do Brasil

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Redação Flipar
  • Trata-se do preá-de-Moleques-do-Sul, considerado o mamífero mais raro do mundo.
    Trata-se do preá-de-Moleques-do-Sul, considerado o mamífero mais raro do mundo. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
  • Ele tem essa característica por viver exclusivamente em uma ilha de pouco mais de dez hectares e apresentar a menor distribuição geográfica conhecida entre as espécies terrestres.
    Ele tem essa característica por viver exclusivamente em uma ilha de pouco mais de dez hectares e apresentar a menor distribuição geográfica conhecida entre as espécies terrestres. Foto: Divulgação
  • Integrante do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, a área conserva uma população estimada entre 40 e 60 indivíduos do roedor.
    Integrante do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, a área conserva uma população estimada entre 40 e 60 indivíduos do roedor. Foto: André Ganzarolli Martins/Wikimédia Commons
  • Esse número oscila conforme a disponibilidade de alimento e as condições ambientais, o que torna a espécie extremamente vulnerável a qualquer perturbação local.
    Esse número oscila conforme a disponibilidade de alimento e as condições ambientais, o que torna a espécie extremamente vulnerável a qualquer perturbação local. Foto: Divulgação
  • Descoberto apenas na década de 1980 durante pesquisas do antigo órgão ambiental catarinense, o animal foi identificado após a análise de ossadas encontradas por pesquisadores.
    Descoberto apenas na década de 1980 durante pesquisas do antigo órgão ambiental catarinense, o animal foi identificado após a análise de ossadas encontradas por pesquisadores. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
  • Visualmente semelhante a um porquinho-da-índia, o preá é classificado como criticamente em perigo em escalas global, nacional e estadual.
    Visualmente semelhante a um porquinho-da-índia, o preá é classificado como criticamente em perigo em escalas global, nacional e estadual. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
  • Sua sobrevivência é limitada pela escassez de recursos naturais, já que não tem predadores conhecidos na ilha.
    Sua sobrevivência é limitada pela escassez de recursos naturais, já que não tem predadores conhecidos na ilha. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
  • Desse modo, a população oscila conforme a oferta de gramíneas, sua base alimentar.
    Desse modo, a população oscila conforme a oferta de gramíneas, sua base alimentar. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
  • "Quando a população cresce demais, começa a faltar alimento, e isso leva naturalmente à redução do número de indivíduos", explicou o biólogo do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, Marcos Eugênio Maes. Foto: Divulgação
  • A origem da espécie remonta a um processo geológico de cerca de 8 mil anos, quando a elevação do nível do mar isolou populações de preás em topos de morros que se tornaram ilhas, forçando um processo de especiação.
    A origem da espécie remonta a um processo geológico de cerca de 8 mil anos, quando a elevação do nível do mar isolou populações de preás em topos de morros que se tornaram ilhas, forçando um processo de especiação. Foto: Divulgação
  • Atualmente, os animais ocupam apenas 4 hectares de vegetação aberta. Eles se escondem durante o dia e se alimentam nos períodos de menor calor.
    Atualmente, os animais ocupam apenas 4 hectares de vegetação aberta. Eles se escondem durante o dia e se alimentam nos períodos de menor calor. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
  • A criação do parque estadual na década de 1970 foi providencial para manter o habitat intocado antes mesmo da descoberta da espécie.
    A criação do parque estadual na década de 1970 foi providencial para manter o habitat intocado antes mesmo da descoberta da espécie. Foto: André Ganzarolli Martins/Wikimédia Commons
  • Hoje, o estado mantém um plano de conservação rigoroso que inclui fiscalização constante pela Polícia Militar Ambiental e pela Marinha.
    Hoje, o estado mantém um plano de conservação rigoroso que inclui fiscalização constante pela Polícia Militar Ambiental e pela Marinha. Foto: André Ganzarolli Martins/Wikimédia Commons
  • O desembarque de turistas no arquipélago é estritamente proibido, sendo a área classificada como
    O desembarque de turistas no arquipélago é estritamente proibido, sendo a área classificada como "zona intangível". Foto: André Ganzarolli Martins/Wikimédia Commons
  • O acesso é restrito a pesquisadores para evitar a introdução de patógenos, sementes invasoras ou riscos de incêndio que poderiam causar a extinção definitiva da espécie.
    O acesso é restrito a pesquisadores para evitar a introdução de patógenos, sementes invasoras ou riscos de incêndio que poderiam causar a extinção definitiva da espécie. Foto: Divulgação
  • Qualquer interferência humana mínima representa uma ameaça existencial para este roedor, visto que seu sistema imunológico evoluiu de forma isolada do continente por milênios.
    Qualquer interferência humana mínima representa uma ameaça existencial para este roedor, visto que seu sistema imunológico evoluiu de forma isolada do continente por milênios. Foto: André Ganzarolli Martins/Wikimédia Commons
  • "Encontramos restos de fogueira na ilha. Um incêndio ali seria catastrófico. Se essa espécie se extinguir, não haverá possibilidade de recuperação. É uma perda definitiva", alertou Maes. Foto: André Ganzarolli Martins/Wikimédia Commons
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