Depois de mais de 70 anos ‘desaparecida’, Hyptis argentea é redescoberta no Cerrado goiano

Apesar do entusiasmo com a notícia, especialistas classificam o vegetal na categoria "Em Perigo" em razão do avanço da agropecuária e do desmatamento regional. A expansão agropecuária, o avanço das monoculturas e o uso do fogo representam riscos diretos à sua sobrevivência. Foto: Reprodução/Isa Lucia de Morais