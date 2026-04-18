Rica em nutrientes, anchova fortalece os ossos e contribui no humor

Dessa forma, a anchova pode atingir até 1 metro de comprimento, embora a maioria dos espécimes adultos tenha cerca de 40 cm. A anchova se alimenta de pequenos peixes, crustáceos e cefalópodes. É, portanto, um peixe popular para pesca esportiva e também é comercializado fresco, salgado ou congelado. Foto: Imagem de Pasi Mämmelä por Pixabay