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Rica em nutrientes, anchova fortalece os ossos e contribui no humor

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Redação Flipar
  • A anchova é um peixe marinho de pequeno porte, com corpo alongado e azulado, sendo actinopterígeo da família Engraulidae.
    A anchova é um peixe marinho de pequeno porte, com corpo alongado e azulado, sendo actinopterígeo da família Engraulidae. Foto: Reprodução do Facebook Peixe & Cia Peixaria
  • Historicamente, a anchova (Pomatomus saltatrix) é um peixe importante na cadeia alimentar, servindo de alimento para diversos predadores marinhos, como peixes maiores, aves e mamíferos.
    Historicamente, a anchova (Pomatomus saltatrix) é um peixe importante na cadeia alimentar, servindo de alimento para diversos predadores marinhos, como peixes maiores, aves e mamíferos. Foto: - Divulgação
  • Diante disso, pode ser encontrada em águas tropicais e temperadas de todo o mundo, com maior abundância no Mar Mediterrâneo e em oceanos tropicais.
    Diante disso, pode ser encontrada em águas tropicais e temperadas de todo o mundo, com maior abundância no Mar Mediterrâneo e em oceanos tropicais. Foto: Reprodução do Youtube
  • Especificamente em solo brasileiro, é comum em todo o litoral, com destaque para a região do Rio de Janeiro e Santa Catarina.
    Especificamente em solo brasileiro, é comum em todo o litoral, com destaque para a região do Rio de Janeiro e Santa Catarina. Foto: Reprodução do Youtube
  • Na culinária, ela é utilizada tanto fresca quanto em conserva, sendo popular em diversos pratos mediterrâneos e em outras cozinhas ao redor do mundo.
    Na culinária, ela é utilizada tanto fresca quanto em conserva, sendo popular em diversos pratos mediterrâneos e em outras cozinhas ao redor do mundo. Foto: Reprodução do Youtube
  • Pertencente à família Engraulidae, ela é conhecida por seu sabor marcante e por ser utilizada tanto in natura quanto em conserva (aliche).
    Pertencente à família Engraulidae, ela é conhecida por seu sabor marcante e por ser utilizada tanto in natura quanto em conserva (aliche). Foto: Reprodução do Youtube
  • Anchova e aliche são o mesmo peixe, mas em estágios diferentes de processamento. O primeiro é o animal em seu estado natural, enquanto o segundo é o resultado do processo de conservação em salmoura, muitas vezes em conserva.
    Anchova e aliche são o mesmo peixe, mas em estágios diferentes de processamento. O primeiro é o animal em seu estado natural, enquanto o segundo é o resultado do processo de conservação em salmoura, muitas vezes em conserva. Foto: Flickr Fernando Zabot
  • A conserva do aliche, então, é feita com uma salmoura, que adiciona sabor e muda a textura das fibras da anchova. Isso a deixa com um sabor mais forte e carne macia, que desmancha no garfo e na boca.
    A conserva do aliche, então, é feita com uma salmoura, que adiciona sabor e muda a textura das fibras da anchova. Isso a deixa com um sabor mais forte e carne macia, que desmancha no garfo e na boca. Foto: Reprodução de Youtube
  • As primeiras evidências fósseis de parentes da anchova datam do início e meio do período Eoceno, no antigo Mar de Tétis, com espécies predadoras conhecidas como
    As primeiras evidências fósseis de parentes da anchova datam do início e meio do período Eoceno, no antigo Mar de Tétis, com espécies predadoras conhecidas como "anchovas-dente-de-sabre". Foto: Flickr Tiago_Cruz
  • As anchovas modernas, como Pomatomus saltatrix, evoluíram a partir de ancestrais predadores e se adaptaram a um estilo de vida mais diversificado, incluindo o consumo de plâncton e pequenos peixes.
    As anchovas modernas, como Pomatomus saltatrix, evoluíram a partir de ancestrais predadores e se adaptaram a um estilo de vida mais diversificado, incluindo o consumo de plâncton e pequenos peixes. Foto: Reprodução do Instagram do Facebook
  • Dessa forma, a anchova pode atingir até 1 metro de comprimento, embora a maioria dos espécimes adultos tenha cerca de 40 cm. A anchova se alimenta de pequenos peixes, crustáceos e cefalópodes. É, portanto, um peixe popular para pesca esportiva e também é comercializado fresco, salgado ou congelado.
    Dessa forma, a anchova pode atingir até 1 metro de comprimento, embora a maioria dos espécimes adultos tenha cerca de 40 cm. A anchova se alimenta de pequenos peixes, crustáceos e cefalópodes. É, portanto, um peixe popular para pesca esportiva e também é comercializado fresco, salgado ou congelado. Foto: Imagem de Pasi Mämmelä por Pixabay
  • Pode ser preparada de diversas formas: assada, grelhada, frita, empanada, em ensopados, ou em conserva (como o aliche).
    Pode ser preparada de diversas formas: assada, grelhada, frita, empanada, em ensopados, ou em conserva (como o aliche). Foto: Divulgação
  • É uma excelente fonte de proteína, importante para a construção e reparação de tecidos, além de auxiliar na manutenção da massa muscular.
    É uma excelente fonte de proteína, importante para a construção e reparação de tecidos, além de auxiliar na manutenção da massa muscular. Foto: Reprodução de instagram
  • O selênio presente na anchova é um mineral importante para o sistema imunológico, ajudando a proteger o corpo contra infecções.
    O selênio presente na anchova é um mineral importante para o sistema imunológico, ajudando a proteger o corpo contra infecções. Foto: Flickr ze na cozinha
  • É rica em cálcio, vitamina A e ferro, nutrientes essenciais para a saúde dos ossos e prevenção de doenças como a osteoporose e a anemia.
    É rica em cálcio, vitamina A e ferro, nutrientes essenciais para a saúde dos ossos e prevenção de doenças como a osteoporose e a anemia. Foto: Reprodução do Instagram @choyee.sp
  • Os ácidos graxos ômega-3 presentes na anchova ajudam a reduzir o risco de doenças cardíacas, diminuindo o colesterol e a pressão arterial.
    Os ácidos graxos ômega-3 presentes na anchova ajudam a reduzir o risco de doenças cardíacas, diminuindo o colesterol e a pressão arterial. Foto: Reprodução de instagram
  • Além disso, o ômega-3 também é importante para a função cerebral, auxiliando na memória e na concentração.
    Além disso, o ômega-3 também é importante para a função cerebral, auxiliando na memória e na concentração. Foto: Imagem de Walter Bichler por Pixabay
  • A anchova também contém vitamina E, que possui propriedades antioxidantes, e outros minerais importantes para o bom funcionamento do organismo.
    A anchova também contém vitamina E, que possui propriedades antioxidantes, e outros minerais importantes para o bom funcionamento do organismo. Foto: Imagem Pixabay
  • Além de fortalecer os ossos e melhorar o humor (saúde mental), a anchova fornece proteínas completas essenciais para o corpo, como A, D e B12, além de minerais, como ferro e cálcio.
    Além de fortalecer os ossos e melhorar o humor (saúde mental), a anchova fornece proteínas completas essenciais para o corpo, como A, D e B12, além de minerais, como ferro e cálcio. Foto: Flickr ze na cozinha
  • Nesse sentido, os nutrientes presentes na anchova, como óleos e vitamina A, podem beneficiar a saúde dos olhos, ao estimular a produção de lágrimas e auxiliar na prevenção da degeneração macular.
    Nesse sentido, os nutrientes presentes na anchova, como óleos e vitamina A, podem beneficiar a saúde dos olhos, ao estimular a produção de lágrimas e auxiliar na prevenção da degeneração macular. Foto: - Divulgação
  • Indivíduos devem consumir com moderação, pois a anchova é frequentemente conservada em salmoura. Isso pode aumentar o nível de sódio e afetar a pressão arterial.
    Indivíduos devem consumir com moderação, pois a anchova é frequentemente conservada em salmoura. Isso pode aumentar o nível de sódio e afetar a pressão arterial. Foto: Divulgação
  • Ao buscar o peixe fresco, ele deve estar sob refrigeração e apresentar uma aparência íntegra, cor vibrante e brilhante. Deve-se também o odor, que deve ser fresco e suave.
    Ao buscar o peixe fresco, ele deve estar sob refrigeração e apresentar uma aparência íntegra, cor vibrante e brilhante. Deve-se também o odor, que deve ser fresco e suave. Foto: Flickr Reprodução do Facebook
  • Por fim, a anchova é um ingrediente fundamental na culinária mediterrânea, especialmente em países como Itália e Espanha. Na primeira, é utilizada em pizzas, massas, saladas e pratos como a bagna cauda. Na segunda, está na anchova de Santoña é famosa por sua qualidade e sabor.
    Por fim, a anchova é um ingrediente fundamental na culinária mediterrânea, especialmente em países como Itália e Espanha. Na primeira, é utilizada em pizzas, massas, saladas e pratos como a bagna cauda. Na segunda, está na anchova de Santoña é famosa por sua qualidade e sabor. Foto: Imagem de Reinhard Thrainer por Pixabay
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