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Sementes de carrapicho ajudaram a inspirar a criação do velcro, material adotado até pela NASA!
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O Velcro surgiu em 1941 a partir de uma observação curiosa do engenheiro suíço George de Mestral durante um passeio nos Alpes. Ao retornar para casa, ele notou diversas sementes de carrapicho presas à sua roupa e aos pelos de seu cão. Foto: Reprodução
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Com o auxílio de um microscópio, ele descobriu que essas sementes continham minúsculos ganchos que se prendiam a qualquer superfície em forma de laço. A partir dessa observação, desenvolveu um fecho sintético baseado no mesmo princípio. Foto: Wikimedia Commons/Trazyanderson
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Após anos de experimentação com diferentes materiais, ele patenteou em 1955 um sistema de fechamento composto por duas fitas de nylon: uma com ganchos rígidos e outra com laços flexíveis. O nome da invenção nasceu da combinação das palavras francesas velours (veludo) e crochet (gancho). Foto: Divulgac?a?o/Calcom
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Embora tenha enfrentado resistência inicial na moda, a tecnologia ganhou prestígio global quando a NASA passou a utilizá-la para fixar objetos em ambientes de gravidade zero, na década de 1960. Foto: Flickr - Rolf Dietrich Brecher
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Atualmente, o Velcro é indispensável na fabricação de calçados infantis, equipamentos esportivos e acessórios hospitalares como manguitos de pressão arterial. Seu uso se estende também à indústria automotiva e aeroespacial para a montagem de painéis internos e isolamento térmico. Foto: Daniel Reche/Pixabay
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Mochilas, estojos e produtos escolares também utilizam o fecho pela praticidade, além do setor militar, que emprega Velcro em uniformes e acessórios de campo por causa da rapidez de ajuste. Hoje o sistema permanece como exemplo clássico de invenção inspirada na natureza e adaptada ao cotidiano. Foto: Wikimedia Commons/Topi Pigula