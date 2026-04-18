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Mosteiros, conventos e abadias são locais sagrados históricos importantes até hoje; conheça

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Redação Flipar
  • Mosteiros, conventos e abadias são centros de espiritualidade, estudo e retiro, mas cada um conta com funções e estruturas distintas. Esses espaços surgiram nos primeiros anos do cristianismo, especialmente a partir do século 4.
    Mosteiros, conventos e abadias são centros de espiritualidade, estudo e retiro, mas cada um conta com funções e estruturas distintas. Esses espaços surgiram nos primeiros anos do cristianismo, especialmente a partir do século 4. Foto: Ben Berwers/Unsplash
  • Na época, homens e mulheres passaram a buscar isolamento do mundo para viver uma vida de disciplina religiosa. Ao longo do tempo, essas comunidades se organizaram em estruturas permanentes e se tornaram importantes instituições religiosas ligadas à vida comunitária.
    Na época, homens e mulheres passaram a buscar isolamento do mundo para viver uma vida de disciplina religiosa. Ao longo do tempo, essas comunidades se organizaram em estruturas permanentes e se tornaram importantes instituições religiosas ligadas à vida comunitária. Foto: Ricardo Gomez Angel/Unsplash
  • O mosteiro é o termo mais abrangente e antigo, originado nos primeiros séculos do cristianismo com os
    O mosteiro é o termo mais abrangente e antigo, originado nos primeiros séculos do cristianismo com os "pais do deserto", que buscavam o isolamento absoluto para a oração. Costuma designar o local onde vivem monges ou monjas sob regras específicas. Foto: WeLoveBarcelona_de/Pixabay
  • Nesses ambientes, a rotina costuma incluir oração diária, leitura espiritual, trabalho manual e silêncio contemplativo. Muitos mosteiros foram responsáveis por preservar manuscritos antigos e conhecimentos durante a Idade Média.
    Nesses ambientes, a rotina costuma incluir oração diária, leitura espiritual, trabalho manual e silêncio contemplativo. Muitos mosteiros foram responsáveis por preservar manuscritos antigos e conhecimentos durante a Idade Média. Foto: Flickr helmich van herpt
  • A abadia é um tipo de mosteiro de grande porte e autonomia, que possui maior autonomia administrativa e espiritual. Geralmente, é liderada por um abade ou uma abadessa, figura com autoridade jurídica sobre a comunidade.
    A abadia é um tipo de mosteiro de grande porte e autonomia, que possui maior autonomia administrativa e espiritual. Geralmente, é liderada por um abade ou uma abadessa, figura com autoridade jurídica sobre a comunidade. Foto: Flickr Dub Hundley
  • Em muitos casos, abadias tiveram grande influência política e econômica na Europa medieval, controlando extensas propriedades rurais, organizando atividades agrícolas e participando das decisões locais ao lado de nobres.
    Em muitos casos, abadias tiveram grande influência política e econômica na Europa medieval, controlando extensas propriedades rurais, organizando atividades agrícolas e participando das decisões locais ao lado de nobres. Foto: Ian Branch/Unsplash
  • Por outro lado, o convento surgiu mais tarde, por volta do século 13, com as ordens mendicantes como os franciscanos e dominicanos. Frequentemente abrigam freiras ou frades ligados a ordens que realizam atividades pastorais, educativas e sociais junto à comunidade.
    Por outro lado, o convento surgiu mais tarde, por volta do século 13, com as ordens mendicantes como os franciscanos e dominicanos. Frequentemente abrigam freiras ou frades ligados a ordens que realizam atividades pastorais, educativas e sociais junto à comunidade. Foto: Enrique/Pixabay
  • Diferentemente dos mosteiros voltados ao isolamento, os conventos foram projetados para serem inseridos nos centros urbanos, permitindo que os frades e freiras pudessem realizar trabalhos sociais, pregações e assistência à comunidade externa.
    Diferentemente dos mosteiros voltados ao isolamento, os conventos foram projetados para serem inseridos nos centros urbanos, permitindo que os frades e freiras pudessem realizar trabalhos sociais, pregações e assistência à comunidade externa. Foto: Alves gaspar /Wikimédia Commons
  • Em termos arquitetônicos, todos esses locais costumam compartilhar o claustro como pátio central de meditação, mas a escala de uma abadia costuma ser muito superior à de um convento urbano.
    Em termos arquitetônicos, todos esses locais costumam compartilhar o claustro como pátio central de meditação, mas a escala de uma abadia costuma ser muito superior à de um convento urbano. Foto: jacqueline macou/Pixabay
  • Grande parte dessas instituições segue tradições organizadas a partir da regra criada por São Bento, no século 6, que estabeleceu princípios como equilíbrio entre oração e trabalho, disciplina comunitária e vida simples.
    Grande parte dessas instituições segue tradições organizadas a partir da regra criada por São Bento, no século 6, que estabeleceu princípios como equilíbrio entre oração e trabalho, disciplina comunitária e vida simples. Foto: claude alleva/Pixabay
  • Apesar das diferenças administrativas e históricas, mosteiros, conventos e abadias compartilham o mesmo objetivo central: proporcionar um espaço de recolhimento espiritual e dedicação a Deus.
    Apesar das diferenças administrativas e históricas, mosteiros, conventos e abadias compartilham o mesmo objetivo central: proporcionar um espaço de recolhimento espiritual e dedicação a Deus. Foto: Thomas Isbister/Unsplash
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