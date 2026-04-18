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Patrimônio mundial e orgulho do Camboja: conheça Angkor Wat, o maior templo religioso do mundo
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O Angkor Wat constitui o maior complexo religioso do mundo e representa um dos maiores símbolos históricos do Camboja. Construído no século 12, durante o reinado de Suryavarman II, o templo surgiu como um santuário dedicado ao deus hindu Vishnu. Foto: Pexels/Serg Alesenko
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Com o passar do tempo, o local se transformou em um santuário budista, função que preserva até a atualidade com grande relevância espiritual. As galerias exibem extensos relevos com cenas mitológicas e episódios históricos. Foto: Freepik/tawatchai07
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Sua estrutura física impressiona pela simetria perfeita e pelo vasto fosso retangular que circunda as muralhas externas do complexo. As cinco torres centrais simbolizam os picos do Monte Meru, a morada divina conforme a cosmologia hindu. Foto: Reproduc?a?o
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No século 20, o sítio recebeu reconhecimento internacional como patrimônio da UNESCO, gesto que reforçou ações de preservação e pesquisa arqueológica. Atualmente, Angkor Wat representa o principal destino turístico do Camboja. Foto: Tep Ro/Pixabay
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Além do valor estético, o monumento é um símbolo de orgulho nacional e aparece com destaque na bandeira do país. O local também inspira estudos sobre urbanismo antigo, simbolismo religioso e identidade cultural do Sudeste Asiático. Foto: Hongbin/Unsplash