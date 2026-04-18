Celebridades e TV
Márcio Garcia completa 56 anos e sua empresa tem faturamento de 500 milhões de reais
-
Aliás, depois que os mais velhos saíram de casa, o apresentador colocou sua mansão à venda por 250 milhões de reais em 2024; a propriedade teve o valor reduzido em 2026 e passou a ser oferecida por 100 milhões de reais. Localizada no bairro do Joá, na cidade do Rio de Janeiro, e com vista para o mar e para a Pedra da Gávea, a residência tem cerca de 6 mil m², 18 banheiros, piscina semiolímpica, jacuzzi, minigolfe, cinema, boate, academia e sete suítes. Foto: Reprodução instagram @oficialmarciogarcia
-
Nos últimos tempos, Márcio se afastou da televisão e passou a focar em negócios e projetos fora das câmeras. Ele fundou a empresa MGM Participações, uma holding de investimento focada em ‘media for equity', que busca impulsionar marcas por meio de estratégias inovadoras. Com 11 empresas no portfólio, de diferentes áreas como tecnologia, energia sustentável e clínicas de estética, a empresa tem faturamento superior a 500 milhões de reais. Além disso, ele também é vice-presidente do LIDE Miami, or Foto: Reprodução / Instagram
-
Saiba mais, a seguir, sobre Márcio Garcia. Nascido em 17 de abril de 1970 no Rio de Janeiro, é apresentador, empresário e ator, muito conhecido por interpretar galãs em diversas novelas da TV Globo e por apresentar o programa da Record “O Melhor do Brasil” e "Tamanho Família" da Globo. Foto: Reprodução/@oficialmarciogarcia
-
Márcio começou a carreira na televisão como apresentador na MTV Brasil em 1993. Um ano depois, recebeu um convite para atuar na novela “Tropicaliente”, da TV Globo. Nos anos seguintes, esteve em outras novelas da emissora e, aos poucos, construiu sua imagem de galã. Entre essas novelas estão “Malhação”, “Anjo Mal” e “Celebridades”. Foto: Divulgação TV Globo
-
-
Nessa época, ele também apresentou alguns programas na emissora, como “Vídeo Show” e “Gente Inocente”. Com o objetivo de focar na carreira de apresentador, em 2004 assinou com a Record TV, onde apresentou o reality show “Sem Saída” e o programa “O Melhor do Brasil”, que gerou grande repercussão, a ponto de atingir a liderança em determinados dias. Foto: Reprodução / Instagram
-
Em 12 de abril de 2008, Mácio deixou a Record para retornar à Rede Globo por um salário maior, devido ao sucesso de “O Melhor do Brasil”, sob a promessa de ser apresentador, uma vez que não pretendia mais fazer novelas, entretanto, ele foi redirecionado para a dramaturgia pela emissora. Foto: Reprodução / Instagram
-
Assim, em 2009, deu vida ao protagonista Bahuan na novela das 21h “Caminho das Índias”, de Glória Perez. Entretanto, o personagem perdeu importância ao longo da trama, enquanto Rodrigo Lombardi ganhou protagonismo como Raj e se tornou o par romântico de Maya, personagem principal interpretada por Juliana Paes. Foto: Divulgação TV Globo
-
-
Depois, atuou em produções da Globo como “O Astro”, “Amor à Vida”, “A Grande Família”, “Entre Tapas e Beijos” e “Babilônia”. Somente em 2016, voltou a comandar, como apresentador, o programa “Tamanho Família”, que, no entanto, não teve tanto sucesso e acabou sendo cancelado dois anos depois. Foto: Divulgação TV Globo
-
De 2021 a 2022, Márcio apresentou duas temporadas do reality musical “The Voice Kids”, substituindo André Marques, que apresentou as temporadas anteriores. Depois, em 2024, depois de ficar dois anos fora do ar, a TV Globo decidiu não renovar o contrato com ele. Foto: Reprodução/@oficialmarciogarcia
-
Márcio também construiu carreira no cinema. Como ator, sua filmografia inclui títulos como “Zoando na TV”, “12 Horas até o Amanhecer”, “Loucas para Casar”, “O Duelo”, “Duas de Mim”, entre outros. Já como diretor, ele assinou projetos como “Amor por Acaso” e “Angie”. Foto: Reprodução / Instagram
-
-
Márcio também trabalhou como dublador em diversas animações de filmes famosas. Por exemplo, dublou o personagem Diego nos filmes de “A Era do Gelo”, além de ter feito dublagem nos filmes “Dr. Dolittle”, “As Aventuras de Paddington 2”, “A Terra Encantada de Gaya”, entre outros. Foto: Reprodução / Instagram