Márcio Garcia completa 56 anos e sua empresa tem faturamento de 500 milhões de reais

Aliás, depois que os mais velhos saíram de casa, o apresentador colocou sua mansão à venda por 250 milhões de reais em 2024; a propriedade teve o valor reduzido em 2026 e passou a ser oferecida por 100 milhões de reais. Localizada no bairro do Joá, na cidade do Rio de Janeiro, e com vista para o mar e para a Pedra da Gávea, a residência tem cerca de 6 mil m², 18 banheiros, piscina semiolímpica, jacuzzi, minigolfe, cinema, boate, academia e sete suítes. Foto: Reprodução instagram @oficialmarciogarcia