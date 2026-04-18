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Como a graxa de sapato é aliada na conservação e no brilho do couro
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Em sua composição tradicional, a graxa de sapato é formada por uma mistura de ceras naturais e sintéticas, óleos e pigmentos. Substâncias como cera de abelha, cera de carnaúba e derivados de petróleo são responsáveis por criar uma camada protetora sobre o couro, ajudando a evitar o ressecamento e o desgaste precoce. Os pigmentos, por sua vez, restauram ou intensificam a cor original do calçado, contribuindo para um aspecto renovado. Foto: Reprodução do Youtube
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Além da função estética, o uso regular da graxa desempenha papel importante na conservação do material. O couro, por ser uma matéria orgânica, tende a perder sua flexibilidade com o tempo, podendo rachar ou desbotar. A aplicação da graxa ajuda a manter a hidratação e a elasticidade da superfície, reduzindo os danos causados por fatores externos, como umidade, poeira e variações de temperatura. Foto: Imagem de Lynn Greyling por Pixabay
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O processo de engraxar sapatos também envolve técnica. Geralmente, recomenda-se limpar previamente o calçado para remover sujeiras, aplicar a graxa com pano ou escova apropriada e, após alguns minutos, realizar o polimento para obter brilho. Em alguns casos, profissionais utilizam métodos mais elaborados, como a aplicação em camadas finas e o uso de água para potencializar o acabamento espelhado, conhecido como “high shine”. Foto: Reprodução do Flickr TBTAOTW2011
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Historicamente, a graxa de sapato ganhou popularidade com a expansão do uso de calçados de couro, especialmente a partir do século 19. A atividade de engraxate, comum em centros urbanos, tornou-se parte do cotidiano em muitas cidades ao redor do mundo, representando tanto um serviço essencial quanto uma fonte de renda para milhares de trabalhadores. Foto: Reprodução do Youtube
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Atualmente, apesar da diversificação de materiais sintéticos no mercado de calçados, a graxa continua sendo um produto relevante para quem utiliza couro legítimo. Disponível em versões líquidas, pastosas ou em creme, ela se adapta a diferentes necessidades e preferências. Foto: Reprodução do Flickr Darwin Bel
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Mais do que um simples item de limpeza, a graxa de sapato permanece como um aliado na preservação e valorização de peças que, muitas vezes, fazem parte da identidade e da apresentação pessoal. Foto: Reprodução do Flickr Don Swanson