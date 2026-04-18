Como a graxa de sapato é aliada na conservação e no brilho do couro

Em sua composição tradicional, a graxa de sapato é formada por uma mistura de ceras naturais e sintéticas, óleos e pigmentos. Substâncias como cera de abelha, cera de carnaúba e derivados de petróleo são responsáveis por criar uma camada protetora sobre o couro, ajudando a evitar o ressecamento e o desgaste precoce. Os pigmentos, por sua vez, restauram ou intensificam a cor original do calçado, contribuindo para um aspecto renovado. Foto: Reprodução do Youtube