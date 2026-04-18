A força do Reno: o rio estratégico que conecta nações e sustenta uma das regiões mais dinâmicas da Europa

Cruzeiros fluviais percorrem o Reno, passando por castelos medievais e vinhedos que encantam visitantes. Regiões como o Vale do Reno Médio, que são Patrimônio Mundial da UNESCO, revelam a beleza que une história e natureza. Assim, o Reno encerra sua jornada como símbolo de integração, cultura e vida, mostrando vai além de um rio: é a própria alma da Europa. Foto: Reprodução do Flickr Billy Wilson