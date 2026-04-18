Animais
O curioso caso do kagu, a ave que não voa e emite sons que parecem latidos
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O animal, que já se tornou símbolo da Nova Caledônia, um território ultramarino da França, também desperta interesse internacional por representar um elo vivo de linhagens antigas de aves, além de evidenciar como o isolamento ambiental pode moldar características inesperadas na fauna, que vão do visual aos hábitos. Foto: Reprodução do Flickr eBird.org
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De porte médio, o kagu apresenta plumagem predominantemente cinza-clara, que o ajuda a se camuflar no solo das florestas, além de olhos avermelhados e uma crista móvel que se destaca quando erguida. Essa crista, aliás, é um dos elementos mais expressivos do animal, sendo utilizada em diferentes contextos comportamentais, como alerta, comunicação e defesa. Foto: Reprodução do Youtube Canal BBC Earth
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Apesar de possuir asas relativamente desenvolvidas, a espécie é incapaz de voar. Trata-se de uma adaptação típica de aves que evoluíram em ambientes com poucos ou nenhum predador natural, como ilhas isoladas. Em vez disso, o kagu desloca-se caminhando pelo chão da floresta, com movimentos ágeis e silenciosos. Foto: Reprodução do Flickr Eerika Schulz
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Seu habitat natural são as florestas úmidas da Nova Caledônia, onde ocupa o estrato mais baixo da vegetação. Nesse ambiente, alimenta-se principalmente de pequenos invertebrados, como insetos, minhocas, larvas e caracóis, desempenhando um papel importante no equilíbrio ecológico ao controlar populações desses organismos. Foto: Reprodução do Flickr Keith Cowton
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A forma como a ave caça também chama a atenção. O kagu utiliza o bico alongado para revirar o solo e a serapilheira, demonstrando precisão e paciência na busca por alimento. Foto: Frank Wouters/Wikimédia Commons
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O aspecto mais intrigante da espécie, no entanto, continua sendo sua vocalização. Diferentemente do canto melodioso associado à maioria das aves, o som emitido pelo kagu pode lembrar um latido curto, seco e repetitivo, semelhante ao de um cão de pequeno porte. Foto: Reprodução do Youtube Canal BBC Earth
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Esse tipo de vocalização não é aleatório, pois cumpre funções específicas dentro da dinâmica da espécie, como a delimitação de território e a comunicação entre indivíduos, especialmente entre casais. Em áreas de floresta densa e silenciosa, esse som se propaga com facilidade, o que pode confundir quem o escuta pela primeira vez. Foto: Reprodução do Youtube Canal BBC Earth
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Durante o período reprodutivo, o comportamento do kagu torna-se ainda mais interessante. A espécie forma pares duradouros, que defendem juntos um território específico. O casal geralmente constrói um ninho simples no solo, onde é posto apenas um ovo por vez. Esse fator contribui para a baixa taxa de reprodução e aumenta a vulnerabilidade da espécie. Ambos os pais participam do cuidado com o filhote, revezando-se na incubação e na proteção. Foto: Reprodução do Youtube Canal BBC Earth
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Outro comportamento marcante é sua estratégia de defesa. Quando ameaçado, o kagu abre amplamente as asas, exibindo um padrão contrastante de listras em preto e branco, enquanto levanta a crista e emite sons de alerta. Essa combinação visual e sonora funciona como uma tentativa de intimidar possíveis predadores, criando a ilusão de um animal maior ou mais perigoso do que realmente é. Foto: -Divulgação
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Do ponto de vista científico, o kagu ocupa uma posição singular. Ele é o único representante vivo da família Rhynochetidae, sendo considerado uma espécie remanescente de uma linhagem antiga. Ainda assim, estudos genéticos indicam que seu parente vivo mais próximo é o Pavãozinho-do-pará (foto), uma ave encontrada em florestas tropicais da América Central e do Sul, incluindo o Brasil. Essa característica o torna especialmente valioso para estudos evolutivos, já que pode fornecer pistas sobre a div Foto: Divulgação
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Apesar de toda essa singularidade, o kagu enfrenta sérios riscos. A introdução de espécies invasoras na Nova Caledônia, especialmente cães, gatos e ratos, trouxe predadores para os quais a ave não desenvolveu defesas naturais eficazes. Além disso, a perda de habitat causada por atividades humanas, como desmatamento e mineração, tem contribuído para a redução de sua população. Atualmente, a espécie é classificada como ameaçada, o que mobiliza programas de conservação voltados à proteção de seu am Foto: Reprodução do Flickr Mo Hassan