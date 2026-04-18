O curioso caso do kagu, a ave que não voa e emite sons que parecem latidos

Do ponto de vista científico, o kagu ocupa uma posição singular. Ele é o único representante vivo da família Rhynochetidae, sendo considerado uma espécie remanescente de uma linhagem antiga. Ainda assim, estudos genéticos indicam que seu parente vivo mais próximo é o Pavãozinho-do-pará (foto), uma ave encontrada em florestas tropicais da América Central e do Sul, incluindo o Brasil. Essa característica o torna especialmente valioso para estudos evolutivos, já que pode fornecer pistas sobre a div Foto: Divulgação