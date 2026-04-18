Entre mouros e flamenco: descubra a Andaluzia, um orgulho espanhol

. A Andaluzia é também um polo turístico e econômico, com destaque para o azeite de oliva e os vinhos de Jerez. A região é símbolo de orgulho espanhol e de vocação universal. Essa galeria vai te conduzir por tudo o que é essencial para entender e se apaixonar pela Andaluzia. Foto: Reprodução do Flickr Trena B