Galeria
Pela primeira vez, Brasil tem dois restaurantes com três estrelas Michelin
-
Os restaurantes que conquistaram essa posição de destaque são o Evvai e o Tuju, ambos sediados na capital paulista, que já figurava como um dos principais polos gastronômicos do hemisfério sul. Até a edição anterior, as duas casas possuíam duas estrelas e, agora, foram promovidas ao nível máximo após nova avaliação dos inspetores. A ascensão simultânea dos dois estabelecimentos não apenas valoriza o trabalho de seus chefs e equipes, como também projeta ainda mais São Paulo no mapa mundial da gas Foto: Divulgação
-
O anúncio foi feito em uma cerimônia de prestígio no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, um dos endereços mais emblemáticos da hotelaria brasileira, reunindo chefs, especialistas, críticos e profissionais do setor. O evento marcou não apenas a divulgação dos premiados, mas também celebrou o crescimento e a diversidade da gastronomia no país, que vem ganhando reconhecimento internacional consistente nos últimos anos. Foto: Wikimedia Commons Carlos Alkmin
-
A escolha do Rio de Janeiro como palco da cerimônia também reforça o papel da cidade como vitrine cultural e gastronômica do Brasil. Nesta edição, outro destaque foi a entrada de um novo integrante no grupo de restaurantes estrelados: o Madame Olympe, do chef Claude Troisgros, que conquistou sua primeira estrela Michelin. Foto: Divulgação
-
Reconhecido mundialmente, o Guia Michelin é uma das mais prestigiadas referências da gastronomia global, responsável por selecionar restaurantes de excelência e conceder as cobiçadas estrelas como selo de qualidade. A avaliação é feita por inspetores anônimos e altamente especializados, que consideram critérios como a qualidade dos ingredientes, o equilíbrio dos sabores, a técnica empregada e a identidade culinária de cada estabelecimento. Foto: Divulgação
-
-
Situado no bairro de Pinheiros, em São Paulo, o Evvai se destaca por unir a tradição da culinária italiana a ingredientes brasileiros. Sob o comando do chef Luiz Filipe Souza, o restaurante oferece um menu degustação com valor de R$ 1.150, além de complementos como seleção de queijos e caviar. Foto: Divulgação
-
"Um detalhe que reforça a identidade da casa: cada etapa do menu é acompanhada por ilustrações originais, da autoria do próprio chef, que revelam a história por trás da sua elaboração", destacou o Guia Michelin, a respeito do Evvai. Foto: Reprodução do Instagram @evvai_sp
-
O Evvai também se diferencia pela proposta autoral do chef Luiz Filipe Souza, que desenvolveu o conceito de “oriundi”, no qual resgata suas raízes italianas reinterpretadas com ingredientes e técnicas brasileiras contemporâneas. A casa valoriza uma experiência sensorial completa, com forte apelo visual e narrativo em cada prato, além de uma curadoria cuidadosa de vinhos e harmonizações pensadas para dialogar com o menu. Foto: Divulgação
-
-
Já o Tuju, localizado no Jardim Paulistano, aposta em uma proposta gastronômica conectada aos ciclos naturais. Liderado pelo chef Ivan Ralston, o restaurante estrutura seus menus conforme as mudanças ao longo do ano, valorizando ingredientes em seu auge. Foto: Reprodução do instagram @tuju_sp
-
A experiência é organizada em quatro fases: umidade, chuva, seca e ventania. Elas influenciam sabores, aromas e texturas dos pratos. O principal menu degustação conta com 10 etapas e custa R$ 1.500 por pessoa, sem incluir bebidas e serviço, além de uma taxa de reserva previamente cobrada e posteriormente abatida do total. Foto: Divulgação
-
O chef Ivan Ralston também aposta em técnicas contemporâneas e em um forte trabalho de pesquisa para extrair o máximo de cada insumo. O espaço moderno e integrado à proposta culinária contribui para uma experiência imersiva, na qual cada detalhe acompanha a lógica dos ciclos da natureza. Foto: Divulgação
-
-
Criado em 1900 pela empresa francesa de pneus Michelin, sob a liderança dos irmãos André e Édouard Michelin, o guia surgiu inicialmente com o objetivo de estimular viagens de carro, oferecendo aos motoristas informações úteis como locais para abastecimento, manutenção, hospedagem e alimentação. As estrelas Michelin passaram a ser atribuídas em 1926, inicialmente em uma única categoria. A partir de 1931, foi estabelecida a atual escala que varia de zero a três estrelas, consolidando o sistema que Foto: Divulgação Michelin