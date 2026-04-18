Pela primeira vez, Brasil tem dois restaurantes com três estrelas Michelin

Os restaurantes que conquistaram essa posição de destaque são o Evvai e o Tuju, ambos sediados na capital paulista, que já figurava como um dos principais polos gastronômicos do hemisfério sul. Até a edição anterior, as duas casas possuíam duas estrelas e, agora, foram promovidas ao nível máximo após nova avaliação dos inspetores. A ascensão simultânea dos dois estabelecimentos não apenas valoriza o trabalho de seus chefs e equipes, como também projeta ainda mais São Paulo no mapa mundial da gas Foto: Divulgação