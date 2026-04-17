Guta Stresser comenta sobre treta com Pedro Cardoso nos bastidores de ‘A Grande Família’: ‘Comecei a chorar’

Embora tenham compartilhado breves encontros casuais anos após o encerramento do projeto, Guta ressalta que nunca houve um pedido de desculpas oficial por parte do colega. “Mas o perdão às vezes é mais pra gente do que pro outro”, declarou a atriz. Além Bebel e Agostinho, relembre agora outros casais que marcaram época da TV brasileira! Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram