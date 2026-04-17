Celebridades e TV
Guta Stresser comenta sobre treta com Pedro Cardoso nos bastidores de ‘A Grande Família’: ‘Comecei a chorar’
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Apesar da grande química do casal Bebel e Agostinho ao longo de 14 temporadas, o convívio acabou se tornando distante após o episódio, chegando a influenciar mudanças na própria trama. Os roteiristas chegaram a propor o afastamento dos personagens na ficção. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
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Embora tenham compartilhado breves encontros casuais anos após o encerramento do projeto, Guta ressalta que nunca houve um pedido de desculpas oficial por parte do colega. “Mas o perdão às vezes é mais pra gente do que pro outro”, declarou a atriz. Além Bebel e Agostinho, relembre agora outros casais que marcaram época da TV brasileira! Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
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Helena e Edu em "Laços de Família": Vividos por Vera Fischer e Reynaldo Gianecchini, chamaram atenção pela diferença de idade entre os personagens. O romance gerou debate público e ampliou discussões sobre padrões sociais. A química do casal marcou a novela. Foto: Reprodução/TV Globo
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Jade e Lucas em "O Clone": Interpretados por Giovanna Antonelli e Murilo Benício, simbolizaram um amor atravessado por diferenças culturais e religiosas. A história envolveu separações, reencontros e destino. Sem dúvidas, um dos casais mais lembrados da teledramaturgia. Foto: Reprodução/TV Globo
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Tieta e Ricardo em "Tieta": Betty Faria interpretou a tia de Ricardo, vivido por Cássio Gabus Mendes. Na trama, ela tenta seduzir o rapaz na intenção de se vingar da irmã, Perpétua. A relação questionou costumes conservadores e foi um dos arcos mais comentados da novela. Foto: Reproduc?a?o/TV Globo
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Carminha e Tufão em "Avenida Brasil": O casal interpretado por Adriana Esteves e Murilo Benício representou um casamento marcado por mentira e manipulação. A dinâmica dos dois impulsionou grande parte da narrativa de uma das novelas mais queridas pelo público. Foto: Divulgação/TV Globo
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Sinhozinho Malta e Viúva Porcina em "Roque Santeiro": O par vivido por Lima Duarte e Regina Duarte marcou a teledramaturgia nacional com uma relação extravagante e repleta de humor. O fazendeiro e a viúva protagonizaram cenas memoráveis com uma química que cativou o público. Foto: Divulgação/TV Globo
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Catarina e Petruchio ("O Cravo e a Rosa"): Inspirada na obra de Shakespeare, a história do caipira e da feminista decidida conquistou diversas gerações. Os constantes embates entre os dois, vividos por Eduardo Moscovis e Adriana Esteves, escondiam uma paixão profunda que movia toda a narrativa da novela. Foto: Divulgação/TV Globo
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Raí e Babalu em "Quatro por Quatro": O enredo destaca a conturbada relação entre Babalu (Letícia Spiller) e Raí (Marcello Novaes), marcada pelas constantes infidelidades dele. No fim, eles acabam fugindo juntos. Foto: Divulgação
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Matteo e Giuliana em "Terra Nostra": A novela acompanha o romance entre os personagens de Thiago Lacerda e Ana Paula Arósio, jovens italianos que deixam a Europa por causa da crise econômica e buscam uma nova vida no Brasil. Eles enfrentam diversos desafios e desencontros, mas no fim conseguem se reencontrar. Foto: Divulgação/TV Globo
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Rafael e Serena em "Alma Gêmea": Na trama, Eduardo Moscovis (Rafael) e Luna Liliana Castro (Serena) são separados tragicamente após a morte da jovem. Anos depois, Rafael conhece Serena (Priscila Fantin) e passa a acreditar que ela é a reencarnação de sua antiga amada. Foto: Márcio de Souza/TV Globo
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Tarcísio Meira e Glória Menezes (vários): Mais do que um casal em uma única produção, eles representaram a união máxima da TV brasileira dentro e fora das telas. Os dois atuaram juntos na primeira novela diária do país e seguiram como o par romântico idealizado em inúmeros sucessos ao longo de décadas. Foto: Reprodução do Instagram @gloriamenezesoficial