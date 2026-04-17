Animais
Tuiuiú: ave símbolo do Pantanal é considerada a cegonha da América Latina
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O TuiuiÃº prefere Ã¡reas alagadas, lagoas, brejos e margens de rios, pois nesses ambientes encontra alimento abundante e locais adequados para nidificaÃ§Ã£o. Assim, mostra como sua sobrevivÃªncia depende diretamente da preservaÃ§Ã£o dos ambientes aquÃ¡ticos, o que explica sua abundÃ¢ncia no Pantanal. Foto: leoinglesi- pixabay
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Segundo a Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), existem cerca de 85 mil indivíduos, dos quais aproximadamente 50 mil são adultos. Essa população relativamente estável indica que, apesar das ameaças, a espécie ainda mantém presença significativa em seu território. Foto: Maíra Mendonça da Rocha wikimedia commons
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O Tuiuiú não é uma ave migratória e pode viver entre 30 e 40 anos. A longevidade, aliada ao seu porte imponente, reforça a imagem como guardião dos céus pantaneiros. Para levantar voo, aliás, precisa de dois a três saltos, e mantém o pescoço estendido durante o deslocamento. Suas asas batem lentamente e alternam com períodos de deslizamento. Foto: Charles J. Sharp - wikimedia commons
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Com envergadura que pode ultrapassar 2,80 metros, 8 quilos de peso e altura de até 1,60 metro, impressiona por seu porte majestoso. Seu bico preto pode chegar a 30 centímetros, sendo maior e mais reto nos machos. Essas dimensões fazem dele não apenas a maior ave do Pantanal, mas também uma das maiores aves voadoras do mundo. Foto: MarinelsonAlmeidaSilva wikimedia commons
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O contraste entre o corpo branco e o pescoço preto com base vermelha torna o Tuiuiú inconfundível. Essa combinação de cores vibrantes não apenas facilita sua identificação, mas também reforça seu papel como símbolo visual da região pantaneira. Foto: Andreas Trepte - wikimedia commons
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Os ninhos do TuiuiÃº sÃ£o gigantes: podem chegar a dois metros de diÃ¢metro e sÃ£o reutilizados por vÃ¡rios anos, podendo servir de abrigo para outras espÃ©cies. Utiliza galhos e ramos em Ã¡rvores altas durante a estaÃ§Ã£o seca. A escolha desse perÃodo estÃ¡ ligada Ã maior disponibilidade de alimento, o que garante melhores condiÃ§Ãµes para alimentar os filhotes. Foto: Giles Laurent, wikimedia commons
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O casal de Tuiuiús divide as responsabilidades de incubação e alimentação das crias, fortalecendo a sobrevivência da prole. Os filhotes enfrentam ataques de gaviões como Carcará e Gavião-do-banhado, enquanto adultos podem ser abatidos por onças. Essa pressão predatória mostra os desafios da espécie em diferentes fases da vida. Foto: Mariel Hang de Oliveira - wikimedia commons
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Apesar de sua imponência e de não estar classificado como espécie em risco imediato, o Tuiuiú sofre com a destruição de áreas úmidas, queimadas e poluição dos rios. Para encarar esses desafios, projetos de conservação atuam no Pantanal com práticas sustentáveis e conscientização, Proteger essa ave, portanto, inclui preservar a saúde dos ecossistemas aquáticos. Foto: Lowcarb23 - wikimedia commons
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Sua dieta é composta principalmente por peixes, crustáceos, filhotes de jacarés e tartarugas e pequenos anfíbios, aos quais captura com o bico longo e robusto. Também inclui moluscos e insetos. Essa alimentação variada contribui para o equilíbrio ecológico, já que regula populações de espécies aquáticas e mantém a cadeia alimentar saudável. Foto: Bernard DUPONT wikimedia commons
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Reconhecido como ave símbolo do Pantanal por lei estadual, o Tuiuiú é frequentemente utilizado em campanhas de preservação ambiental. Esse status oficial ajuda a sensibilizar a sociedade sobre a importância de proteger seu habitat. Foto: Geoff Gallice wikimedia commons
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A pele sem penas da cabeça e do pescoço pode mudar de tonalidade conforme o humor. Quando tranquilo, apresenta rosa profundo; já irritado, exibe escarlate intenso, funcionando como um sinal visível de estado emocional. Foto: Alastair Rae wikimedia commons
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O nome “Jabiru”, aliás, vem do tupi-guarani e significa “pescoço inchado”. Em diferentes regiões do Brasil, também é chamado de jaburru, jaburu ou cauauá, revelando a diversidade cultural ligada à espécie. Foto: Dominic Sherony wikimedia commons
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O Tuiuiú é uma das aves mais procuradas por observadores de aves e turistas, devido à sua beleza e imponência. Essa atividade, quando realizada de forma responsável, contribui para o ecoturismo e para a valorização da biodiversidade. Foto: imagem gerada por i.a
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Pertencente à família Ciconiidae, o Tuiuiú é parente próximo das cegonhas, compartilhando características como o bico longo e o hábito de viver em áreas úmidas. Essa relação taxonômica ajuda a compreender sua evolução e adaptação. Foto: Ron Knight wikimedia commons
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Apesar de seu tamanho, a ave consegue voar longas distâncias com elegância, aproveitando correntes de ar e reforçando sua imagem como guardiã dos céus pantaneiros. Embora esteja listada pela IUCN como “Pouco Preocupante”, a espécie tem comércio internacional restrito, o que evidencia a necessidade de atenção contínua à sua preservação. Foto: Bernard DUPONT f wikimedia commons