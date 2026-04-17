Tuiuiú: ave símbolo do Pantanal é considerada a cegonha da América Latina

Com envergadura que pode ultrapassar 2,80 metros, 8 quilos de peso e altura de até 1,60 metro, impressiona por seu porte majestoso. Seu bico preto pode chegar a 30 centímetros, sendo maior e mais reto nos machos. Essas dimensões fazem dele não apenas a maior ave do Pantanal, mas também uma das maiores aves voadoras do mundo. Foto: MarinelsonAlmeidaSilva wikimedia commons