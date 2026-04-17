Conexão com Freddie Mercury, arquitetura histórica e cenários paradisíacos: conheça o arquipélago de Zanzibar

O arquipélago de Zanzibar é um conjunto de ilhas localizado na costa leste da Tanzânia, conhecido por suas paisagens tropicais, riqueza histórica e diversidade cultural. A região é formada principalmente pelas ilhas de Unguja (ou apenas Zanzibar) e Pemba, além de várias ilhotas menores. Foto: Reproduc?a?o/YouTube Pitus pelo Mundo