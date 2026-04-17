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Segurança na cozinha: cuidados essenciais ao usar o micro-ondas para evitar acidentes domésticos
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Nem todo plástico pode ir ao micro-ondas, já que alguns liberam substâncias tóxicas ao aquecer. Apenas recipientes com selo “microwave safe” são recomendados, pois foram testados para suportar altas temperaturas sem deformar ou contaminar os alimentos. Foto: Flickr danieleralte
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Vidro temperado e cerâmica sem detalhes metálicos são materiais ideais para uso no micro-ondas. Eles distribuem bem o calor e não liberam substâncias nocivas, garantindo segurança e preservando o sabor dos alimentos. Foto: Imagem de Ida por Pixabay
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Materiais metálicos não devem ser usados no micro-ondas, pois refletem as ondas e podem causar faíscas ou até incêndios. Tampas metálicas, papel alumínio e utensílios de aço são exemplos de itens que devem ser evitados. Foto: imagem gerada por i.a
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Papéis podem ser usados com cautela, desde que não contenham tintas ou elementos metálicos. Papel-toalha é útil para cobrir alimentos e evitar respingos, mas deve ser utilizado em curtos períodos para não pegar fogo. Foto: Santeri Viinamäki wikimedia commons
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