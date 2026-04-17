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Segurança na cozinha: cuidados essenciais ao usar o micro-ondas para evitar acidentes domésticos

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Redação Flipar
  • Nem todo plástico pode ir ao micro-ondas, já que alguns liberam substâncias tóxicas ao aquecer. Apenas recipientes com selo “microwave safe” são recomendados, pois foram testados para suportar altas temperaturas sem deformar ou contaminar os alimentos.
    Nem todo plástico pode ir ao micro-ondas, já que alguns liberam substâncias tóxicas ao aquecer. Apenas recipientes com selo “microwave safe” são recomendados, pois foram testados para suportar altas temperaturas sem deformar ou contaminar os alimentos. Foto: Flickr danieleralte
  • Vidro temperado e cerâmica sem detalhes metálicos são materiais ideais para uso no micro-ondas. Eles distribuem bem o calor e não liberam substâncias nocivas, garantindo segurança e preservando o sabor dos alimentos.
    Vidro temperado e cerâmica sem detalhes metálicos são materiais ideais para uso no micro-ondas. Eles distribuem bem o calor e não liberam substâncias nocivas, garantindo segurança e preservando o sabor dos alimentos. Foto: Imagem de Ida por Pixabay
  • Materiais metálicos não devem ser usados no micro-ondas, pois refletem as ondas e podem causar faíscas ou até incêndios. Tampas metálicas, papel alumínio e utensílios de aço são exemplos de itens que devem ser evitados.
    Materiais metálicos não devem ser usados no micro-ondas, pois refletem as ondas e podem causar faíscas ou até incêndios. Tampas metálicas, papel alumínio e utensílios de aço são exemplos de itens que devem ser evitados. Foto: imagem gerada por i.a
  • Papéis podem ser usados com cautela, desde que não contenham tintas ou elementos metálicos. Papel-toalha é útil para cobrir alimentos e evitar respingos, mas deve ser utilizado em curtos períodos para não pegar fogo.
    Papéis podem ser usados com cautela, desde que não contenham tintas ou elementos metálicos. Papel-toalha é útil para cobrir alimentos e evitar respingos, mas deve ser utilizado em curtos períodos para não pegar fogo. Foto: Santeri Viinamäki wikimedia commons
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