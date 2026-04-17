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Ícone brasileiro em alta: Wagner Moura estampa capa da Time e reforça influência global
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Wagner Moura segue voando! Ele já havia sido incluído na Post Next 50, lista anual do "The Washington Post" que destaca cinquenta personalidades com potencial de impacto decisivo na sociedade dos Estados Unidos. Foto: Divulgac?a?o/Cibelle Levi
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A seleção reuniu nomes de áreas como cultura, política e tecnologia que, segundo o jornal, devem influenciar os rumos do país nos próximos anos. A publicação destacou a força da trajetória artística de Wagner e sua capacidade de dialogar com temas contemporâneos sensíveis. Foto: Reprodução / YouTube / O AGENTE SECRETO | Trailer Oficial 1
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Wagner Moura fez história ao tornar-se o primeiro brasileiro a receber o prêmio de melhor ator em filme de drama, no Globo de Ouro 2026. Moura também concorreu a Melhor Ator no Oscar 2026, outra indicação histórica para o país. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
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Wagner Moura nasceu em Salvador, capital da Bahia, em 27 de junho de 1976. No teatro, ele despontou na década de 1990, conquistando reconhecimento por atuações marcantes. Já no cinema, fez sua estreia em 2000, no longa "Sabor da Paixão", ao lado do também brasileiro Murilo Benício e da atriz espanhola Penélope Cruz. Foto: Reprodução
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Em seguida, Moura emplacou papÃ©is em vÃ¡rios filmes de sucesso, como "Abril DespedaÃ§ado" (2001), "Deus Ã© Brasileiro" (2003), "Carandiru" (2003), "Ã?, PaÃ, Ã?" (2007) e "Saneamento BÃ¡sico, O Filme" (2007). Foto: DivulgaÃ§Ã£o/Zeca GuimarÃ£es
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Em 2007, o ator brasileiro ganhou uma projeção ainda maior com o lançamento do sucesso "Tropa de Elite", de José Padilha, no qual interpreta o Capitão Nascimento. Foto: Divulgação
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O sucesso se repetiu em 2010, com a continuação "Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro". Os dois filmes foram aclamados internacionalmente por sua representação realista da violência urbana e corrupção no Brasil. Foto: Divulgação
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Wagner Moura também atuou em novelas, como "A Lua Me Disse" (2005) e "Paraíso Tropical" (2007), e na minissérie "JK" (2006), baseada na vida do ex-presidente do Brasil Juscelino Kubitschek. Foto: Reprodução TV Globo
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Em 2013, Moura atuou ao lado dos astros de Hollywood Matt Damon e Jodie Foster no filme de ficção científica "Elysium", que teve avaliações razoáveis da crítica. Foto: Divulgação
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Em 2015, Wagner Moura estrelou mais uma produção de grande repercussão internacional: a série "Narcos", de três temporadas. Na trama, interpreta Pablo Escobar, um dos mais poderosos e temidos chefes do tráfico de drogas da história. Foto: Reprodução/Netflix
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Moura também começou a se destacar como cineasta. Em 2021, ele dirigiu seu primeiro longa-metragem, "Marighella". Um filme biográfico sobre o guerrilheiro Carlos Marighella, recebendo aclamação da crítica e consolidando sua versatilidade artística. Foto: Divulgação
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Moura seguiu com papéis de destaque em produções internacionais, como a série "Iluminadas" (2022), com a atriz Elizabeth Moss, e o filme "O Agente Oculto" (2022), com os astros Ryan Gosling e Chris Evans. Foto: Divulgação
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Moura colecionou prêmios importantes, como o Guarani do Cinema Brasileiro de Melhor Ator por "Tropa de Elite" (2007) e "Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro" (2010). Além da carreira como ator, Wagner Moura também é músico e vocalista da banda de rock "Sua Mãe". Foto: divulgação
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Em 2024, Wagner Moura integrou o elenco do filme "Guerra Civil", produção internacional dirigida por Alex Garland. Na trama, ele atua ao lado da renomada atriz Kirsten Dunst. Foto: divulgação / a24
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Por trás das câmeras, Moura vive um relacionamento discreto com a fotógrafa Sandra Delgado desde 2001. Eles têm três filhos. Foto: Reprodução/Instagram