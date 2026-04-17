Fusos horários: o que são e quantos existem no mundo

O Meridiano de Greenwich, localizado em Londres, é considerado o ponto de partida para a contagem dos fusos horários. A partir dele, estabeleceu-se o GMT (Hora Média de Greenwich) e, posteriormente, o UTC (Tempo Universal Coordenado), que são usados como referência mundial. A leste de Greenwich, as horas são adiantadas; a oeste, atrasadas, refletindo o movimento de rotação da Terra de oeste para leste. Foto: Reprodução do Flickr Ivar Struthers