Muito além da vaca: a diversidade dos leites que nutrem a humanidade

O leite de ovelha é mais concentrado em sólidos, ideal para queijos como o pecorino e o roquefort. Sua riqueza em nutrientes o torna altamente energético, sendo tradicional em países mediterrâneos e, assim, base de iguarias nestes locais. Apesar de menos disponível, é considerado um leite nobre pela qualidade dos derivados. Foto: Imagem gerada por i.a