Graxa: para que serve e como funciona esse lubrificante essencial

Do ponto de vista ambiental e de segurança, o uso e o descarte da graxa exigem atenção. Por conter derivados de petróleo e substâncias químicas, o produto pode causar impactos ambientais se descartado de forma incorreta. Por isso, normas técnicas e regulamentações recomendam o recolhimento e a destinação adequada desses resíduos, prática que vem sendo reforçada por políticas de sustentabilidade e gestão ambiental em diversos países. Foto: Divulgação