Marcello Novaes compartilha momentos de vida tranquila em sítio na região serrana do RJ

"Cresci nesse lugar e sempre quis passar mais tempo lá. Meu tio, que era um advogado muito inteligente, me ensinava diversas coisas. Ele possuía uma pequena oficina e me ensinou como fazer todas as coisas relacionadas à mecânica, elétrica, enfim, foi um grande aprendizado e peguei gosto por tudo", declarou o ator em entrevista de 2024, ao site Gshow. Foto: Reprodução/Instagram