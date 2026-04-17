Celebridades e TV
Marcello Novaes compartilha momentos de vida tranquila em sítio na região serrana do RJ
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Embora mantenha uma residência na Barra da Tijuca, na capital fluminense, é no sítio, situado em área mais isolada, que ele encontra o sossego desejado. No dia a dia, cuida de animais, mantém uma horta e realiza trabalhos manuais em uma oficina montada no local. Foto: Reprodução/Instagram
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"Cresci nesse lugar e sempre quis passar mais tempo lá. Meu tio, que era um advogado muito inteligente, me ensinava diversas coisas. Ele possuía uma pequena oficina e me ensinou como fazer todas as coisas relacionadas à mecânica, elétrica, enfim, foi um grande aprendizado e peguei gosto por tudo", declarou o ator em entrevista de 2024, ao site Gshow. Foto: Reprodução/Instagram
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Ele acumula papéis em novelas de sucesso na teledramaturgia brasileira, como "Vale Tudo" (1988), "Quatro por Quatro" (1994) e "Top Model" (1989). Foto: Reprodução/Instagram
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Em 1996, ganhou o prêmio Contigo! de TV de Melhor Par Romântico junto com Letícia Spiller pelos personagens Rai e Babalu, que eles interpretaram na novela "Quatro por Quatro". Foto: Reprodução do Instagram @arealspiller
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O casal vivido com Letícia Spiller extrapolou a ficção. Os dois atores acabaram se envolvendo romanticamente e o relacionamento ainda gerou um fruto: o filho Pedro Novaes, também ator, nascido em 1996. Foto: Reprodução/Instagram
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Em 2012, o ator interpretou o vilão Maxwell Oliveira, mais conhecido como Max, em "Avenida Brasil", novela de João Emanuel Carneiro. A trama fez muito sucesso, recebendo 118 indicações e vencendo 41 prêmios, incluindo o Troféu Imprensa. O sucesso foi tanto que em 2016, "Avenida Brasil" e "Vale Tudo" foram eleitas pela revista Veja as "melhores novelas brasileiras" de todos os tempos. Foto: Divulgação
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Marcello Novaes também construiu uma trajetória no cinema. Em 2014, ele venceu como melhor ator coadjuvante no Festival Paulínia de Cinema por seu papel como Hugo em "Casa Grande". Nas telonas, ele ainda acumula trabalhos como "Sambando nas Brasas, Morô?" (2007), "O Guerreiro Didi e a Ninja Lili" (2008) e "Desenrola" (2010). Foto: Divulgação
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Uma curiosidade de sua carreira da teledramaturgia que interpretou o mesmo papel em duas novelas diferentes. Em 1990, viveu Geraldo em "Rainha da Sucata" e, em 1992, retomou o papel em "Deus nos Acuda". Ambas da TV Globo e escritas por Silvio de Abreu. Foto: Reprodução/TV Globo