Fernanda Abreu celebra 30 anos do álbum ‘Da Lata’ com shows em Rio e São Paulo

Durante o show, Fernanda Abreu interpretou músicas como “Rio 40 Graus” e “Garota Sangue Bom”, dois dos maiores sucessos de sua carreira. A turnê comemorativa teve início em 11 de abril, com estreia no Vivo Rio, no Rio de Janeiro. O projeto deu continuidade às celebrações realizadas em 2005, que incluíram documentário, publicação de livro, relançamento em vinil e uma nova versão remix da faixa “Garota Sangue Bom”, parceria da artista com Fausto Fawcett. Foto: Divulgação/Mateus Rubim