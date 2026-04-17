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Fernanda Abreu celebra 30 anos do álbum ‘Da Lata’ com shows em Rio e São Paulo
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Durante o show, Fernanda Abreu interpretou músicas como “Rio 40 Graus” e “Garota Sangue Bom”, dois dos maiores sucessos de sua carreira. A turnê comemorativa teve início em 11 de abril, com estreia no Vivo Rio, no Rio de Janeiro. O projeto deu continuidade às celebrações realizadas em 2005, que incluíram documentário, publicação de livro, relançamento em vinil e uma nova versão remix da faixa “Garota Sangue Bom”, parceria da artista com Fausto Fawcett. Foto: Divulgação/Mateus Rubim
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Cantora, compositora e bailarina, Fernanda Sampaio de Lacerda Abreu nasceu em 8 de janeiro de 1961 no Rio de Janeiro. Formada em balé clássico pela academia Tatiana Leskova, ela também estudou dança contemporânea, violão e canto. Foto: Reprodução/Facebook
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Fernanda Abreu iniciou sua vida musical como backing vocal da Blitz, banda liderada por Evandro Mesquita, em 1982, como parte do movimento chamado Rock Brasil. Ela permaneceu no grupo até 1986. Foto: Reprodução
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Nos anos seguintes, ela se dedicou à carreira solo, lançando o primeiro álbum em 1990. Intitulado "SLA Radical Dance Disco Club", pela EMI-Odeon, a obra, com influências de Madonna e Prince, teve como um dos produtores Herbert Viana, de Os Paralamas do Sucesso. Foto: Reprodução
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Em abril de 1992, Fernanda Abreu lançou “Rio 40 Graus”, um dos maiores sucessos de sua carreira e que se transformaria em um hino informal do Rio de Janeiro, misturando hip hop, funk e disco music, e abordando o caos urbano. A canção foi a principal faixa de “SLA 2 Be Sample”, seu segundo álbum de estúdio. Foto: Reprodução
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Três anos depois, em 1995, a artista lançou o celebrado álbum “Da Lata”, em que aparece no encarte com o corpo coberto apenas por sucata. O disco misturou pop, rhythm and blues e funk, com destaque para as faixas “Veneno da Lata” e "Garota Sangue Bom". Foto: Reprodução/Facebook
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Em 1997, a coletânea “Raio X” trouxe versões novas de seus maiores sucessos e sete faixas inéditas. Já o álbum “Entidade Urbana”, em 2000, apresentou letras sobre metrópoles em faixas como “Baile da Pesada” e “São Paulo - SP”. "Na Paz”, de 2004, marcou a criação de sua gravadora Garota Sangue Bom. Foto: Reprodução
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Por sua grande contribuição ao gênero musical, Fernanda Abreu passou a ser considerada a “mãe do pop dançante brasileiro”, misturando samba, funk, soul, rhythm and blues e música eletrônica com coreografias marcantes. A artista carioca ainda fez parcerias com grandes nomes nacionais, como Gilberto Gil, Lenine, Planet Hemp, Mart’nália, Carlos Lyra e Roberto Carlos. Foto: Reprodução/Facebook
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Fernanda Abreu já participou de diversos festivais internacionais de música, como Montreux Jazz Festival (Suíça), La Cigale (França), Le Printemps de Bourges (França), Hot Brass (França), Kuz-Sommer (Alemanha) e Les Festives de Font Robert (França). Foto: Reprodução
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Em 2008, a cantora interrompeu projetos após sua mãe entrar em coma. Ela retomou a carreira em 2015 e, no ano seguinte, lançou o disco “Amor Geral” (2016), em que celebrou o amor em todas as suas formas. No mês de março de 2020, veio um novo baque, com a morte do pai. Foto: Reprodução
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A cantora carioca tem duas filhas, Sofia e Alice, fruto do primeiro casamento com o designer e artista plástico Luiz Stein Foto: Reprodução/Facebook