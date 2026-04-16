Falar sozinho não é sinal de estranheza: a psicologia explica como o hábito pode melhorar foco, organização mental e tomada de decisões

Apesar dos benefícios, é importante considerar o contexto. Quando o comportamento é excessivo, involuntário ou acompanhado de sofrimento, pode indicar a necessidade de avaliação profissional. Fora dessas situações, porém, falar sozinho é um hábito natural e, muitas vezes, um sinal de que o cérebro está trabalhando de forma ativa e organizada. Foto: