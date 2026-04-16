Animais
Banda de rock Pink Floyd inspira nome de nova espécie de aranha descoberta na América do Sul
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Como estratégia de caça, a espécie costuma construir teias perto de fontes de luz artificial, o que aumenta sua eficiência na captura de alimento e destaca seu papel no controle natural de pragas urbanas. Foto: Divulgac?a?o/Julio C. Gonza?lez-Go?mez
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O estudo também trouxe novas informações sobre a espécie Pikelinia fasciata, descoberta em 1902 nas Ilhas Galápagos, e revelou semelhanças e diferenças anatômicas que podem indicar relações evolutivas entre elas. Os pesquisadores agora planejam análises de DNA para entender melhor a origem e o impacto ambiental desse aracnídeo em ambientes humanos. Foto: Divulgac?a?o/Andrea C. Roma?n
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A formação inicial da banda contou com Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason e Richard Wright, responsáveis pelo estilo psicodélico dos primeiros trabalhos. O álbum de estreia, "The Piper at the Gates of Dawn", apresentou composições experimentais e letras inspiradas em fantasia e imaginação. Foto: Divulgação
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Problemas de saúde de Syd Barrett levaram à entrada de David Gilmour, fato que marcou uma nova fase artística da banda. A partir desse momento, Roger Waters assumiu papel central na direção conceitual das obras do grupo. Foto: Domínio Público
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Nos anos seguintes, a banda desenvolveu um som mais elaborado, com uso criativo de estúdio e longas passagens instrumentais. Em 1973, o lançamento do disco "The Dark Side of the Moon" proporcionou um enorme sucesso mundial e fez o grupo permanecer por anos nas paradas musicais. Foto: Divulgação
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Em 1975, o álbum "Wish You Were Here" homenageou Syd Barrett e criticou a indústria musical. Dois anos depois, foi a vez do lançamento de "Animals", que apresentou letras com forte teor político e social. Foto: Domínio Público
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Em 1979, "The Wall" consolidou a fama do grupo com narrativa sobre isolamento emocional e conflitos pessoais. O álbum gerou espetáculos grandiosos e passou a ser considerado um dos projetos mais ambiciosos da história do rock. Foto: Divulgac?a?o
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Nos anos seguintes, as tensões internas culminaram na saída de Wright e, posteriormente, em uma disputa judicial intensa quando Waters deixou o conjunto em 1985. David Gilmour e Nick Mason mantiveram a banda ativa com novos trabalhos e turnês internacionais. Foto: Divulgac?a?o
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O legado do Pink Floyd transcende a música, pois seus shows revolucionaram o uso de luzes, efeitos visuais e sistemas de som surround. A banda influenciou gerações de artistas e ampliou as possibilidades do rock progressivo. Foto: Flickr - Paul Carless
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Mesmo após longos períodos de inatividade, o grupo preservou enorme prestígio cultural e até hoje permanece como referência na história da música contemporânea. A Sony Music finalizou a aquisição do acervo fonográfico da banda em outubro de 2024, em uma transação avaliada em cerca de 400 milhões de dólares. Foto: Divulgac?a?o
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O acordo abrange a propriedade das gravações originais, os direitos sobre a marca e o licenciamento de produtos oficiais do grupo. No entanto, o contrato excluiu os direitos de edição das composições, o que garante que os autores ainda mantenham o controle sobre as partituras e letras das obras. Foto: Reproduc?a?o/Facebook