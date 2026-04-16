Henry Mancini e as trilhas sonoras que marcaram a história do cinema

Ele frequentou o Instituto de Tecnologia Carnegie e a Juilliard School of Music. No entanto, antes de concluir seus estudos, foi convocado para o serviço militar. Durante a Segunda Guerra Mundial, fez parte da banda da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. Após esse período, conseguiu um emprego com a Orquestra de Glenn Miller. E foi assim que ele começou a sua carreira na música. Foto: Divulgação