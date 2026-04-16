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Anya Taylor-Joy comemora 30 anos e comparece ao Coachella
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A agenda da atriz está cheia em 2026. Depois da estreia de "Super Mario Galaxy: O Filme", no qual dublou a Princesa Peach, ela tem outros lançamentos previstos para esse ano, como o filme "Duna: Parte 3" e a série "Lucky", adaptação do livro homônimo da autora Marissa Stapley, e as gravações de "How To Kill Your Family". Foto: Wikimedia Commons / Sara Komatsu
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Sobre "Duna: Parte 3", Anna Taylor-Joy contou, em entrevista para a Variety, que sua personagem, Alia, que já apareceu brevemente no segundo filme da trilogia, tem uma mente extremamente complexa, é muito devota ao irmão, Paul Atreides, e que carrega a sabedoria de várias gerações ao mesmo tempo. Foto: Divulgação
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Saiba mais, a seguir, sobre Anya Taylor-Joy. Nascida em 16 de abril de 1996, em Miami, na Flórida, é uma atriz conhecida por sua atuação em filmes como "A Bruxa" e conhecida, principalmente, por interpretar a personagem principal na minissérie de época da Netflix, "O Gambito da Rainha". Foto: flickr Gage Skidmore
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Caçula de seis irmãos, sua mãe, Jennifer Marina Joy, nasceu na Zâmbia e tem ascendência inglesa e espanhola, enquanto seu pai, Dennis Taylor, tem ascendência escocesa e argentina. Logo após o nascimento de Taylor-Joy, a família se mudou para a Argentina, onde a mãe trabalhava como psicóloga e o pai como banqueiro. Seis anos depois, a família se mudou para Londres, mas Taylor-Joy se recusou a aprender inglês até os 8 anos de idade. Foto: reprodução/instagram
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Aos 16 anos, ela abandonou a escola para ser modelo. Logo depois disso, em 2014, ela estreou como atriz com pequenas participações em séries de televisão. Seu primeiro grande trabalho foi no filme de terror sobrenatural "A Bruxa", que acompanha uma família atormentada por magia negra na Nova Inglaterra na década de 1630. O filme de baixo orçamento teve um bom desempenho em festivais e foi um sucesso de crítica, com destaque para a atuação de Taylor-Joy. Foto: Divulgação
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Nos projetos seguintes, Taylor-Joy interpretou uma profetisa na segunda temporada da série "Atlântida", um humanoide no filme de ficção científica "Morgan: A Evolução" e a namorada universitária de Barack Obama, que no futuro, viriar a ser presidente dos Estados Unidos, no filme da Netflix, "Barry". Foto: Divulgação
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No entanto, ela foi apelidada como "rainha do grito" graças aos papéis nos filmes de suspense do diretor M. Night Shyamalan, "Fragmentado" e "Vidro". Nos filmes, ela deu vida a Casey, uma mulher com transtorno dissociativo de identidade, que é sequestrada por um homem, interpretado por James McAvoy. Ela também atuou em outras produções de suspense, como "Puro-Sangue", "O Segredo de Marrowbone" e "The Miniaturist". Foto: Divulgação
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Depois dessa sequência, Taylor-Joy decidiu se afastar desse tipo de filme. Assim, interpretou a filha de Marie Curie, personagem interpretada por Rosamund Pike em "Radioactive", e se juntou ao elenco da série de sucesso "Peaky Blinders" durante a quinta temporada, em 2019. Depois, reprisou seu papel na sexta e última temporada da série, em 2022. Foto: Divulgação
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Em 2020, Taylor-Joy se destacou com a personagem principal do filme "Emma", uma adaptação satírica do clássico romance de Jane Austen, e foi indicada ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Comédia ou Musical. O filme acompanha Emma Woodhouse, uma jovem rica, inteligente e um tanto mimada que vive na Inglaterra da era da Regência. Foto: Divulgação
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No mesmo ano, ela recebeu outra indicação ao Globo de Ouro, mas na categoria Melhor Atriz em minissérie, série antológica ou filme para televisão, e uma indicação ao Emmy por sua atuação em "O Gambito da Rainha", como a prodígio do xadrez Beth Harmon. A série foi um sucesso, chegou a ter um recorde de 62 milhões de lares sintonizados nos primeiros 28 dias após seu lançamento. Foto: Divulgação
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Entre os outros projetos de sucesso de Taylor-Joy estão "Amsterdam", filme pelo qual foi novamente indicada ao Globo de Ouro, "Noite Passada em Soho", "O Homem do Norte", "Os Novos Mutantes", "Furiosa: Uma Saga Mad Max", "O Menu", "Entre Montanhas" e "Duna: Parte 2". Foto: Divulgação