Anya Taylor-Joy comemora 30 anos e comparece ao Coachella

Aos 16 anos, ela abandonou a escola para ser modelo. Logo depois disso, em 2014, ela estreou como atriz com pequenas participações em séries de televisão. Seu primeiro grande trabalho foi no filme de terror sobrenatural "A Bruxa", que acompanha uma família atormentada por magia negra na Nova Inglaterra na década de 1630. O filme de baixo orçamento teve um bom desempenho em festivais e foi um sucesso de crítica, com destaque para a atuação de Taylor-Joy. Foto: Divulgação